Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Kam vyrazit na Vánoce? Inspirujte se těmi nejzajímavějšími destinacemi

komerční článek
před 5 hodinami
Vánoce nemusejí být jen o mrazivém počasí, kaprovi a televizních pohádkách. Čím dál více Čechů využívá sváteční čas k tomu, aby utekli za sluncem, dobrodružstvím nebo novými zážitky. Pokud vás letos láká změna prostředí, máme pro vás čtyři lákavé destinace, které vás dostanou bez ohledu na to, jestli milujete tropické pláže, historická města nebo autentickou exotiku.
Foto: elements.envato.com

Malta - Vánoce v kulisách historie a světel

Pokud chcete strávit Vánoce v Evropě, ale zároveň zažít něco výjimečného, Malta https://www.esky.cz/letenky/0/0/co/mt/malta je ideální volba. Tento malý středomořský ostrov kombinuje bohatou historii, úchvatnou architekturu a příjemné prosincové klima.

Města jako Valletta nebo Mdina září během svátků tisíci světýlky, ulice zdobí živé betlémy a večerní koncerty vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru. Místní obyvatelé berou Vánoce velmi vážně, takže se můžete těšit na tradiční procesí, výborné jídlo a hřejivou pohostinnost. Malta je tak dokonalým kompromisem mezi klasickými Vánoci a pohodovým únikem za hranice stereotypu.

Egypt - Vánoce pod palmami s výhledem na pyramidy

Toužíte vyměnit vánoční mráz za sluneční paprsky? Egypt https://www.esky.cz/letenky/0/0/co/eg/egypt je každoroční jistotou, kde vás čeká teplo, moře a fascinující kultura. Vánoce zde můžete strávit třeba šnorchlováním v Rudém moři, projížďkou na velbloudu v poušti nebo návštěvou pyramid v Gíze.

Hotely a resorty v Hurghadě nebo Sharm El Sheikhu mívají během svátků speciální vánoční program, a přitom si stále uchovávají dostupné ceny. Spojení relaxace, dobrodružství a exotiky dělá z Egypta skvělou volbu pro ty, kdo chtějí uniknout zimě a zažít něco úplně jiného.

Dominikánská republika - tropický ráj nabízí Vánoce s příchutí kokosu

Pokud si chcete dopřát opravdu luxusní a exotické Vánoce, Dominikánská republika https://www.esky.cz/letenky/0/0/co/do/dominikanska-republika vás okouzlí na první pohled. Bílý písek, tyrkysová voda a slunečné nebe, to je přesně ten druh zimy, který si zamilujete.

Na plážích Punta Cany si můžete užít klidné sváteční chvíle s koktejlem v ruce, zatímco místní karibská hudba rozezní vaši duši. Dominikánská republika je místem, kde se svátky slaví s radostí, tancem a jídlem, takže se rozhodně nebudete nudit. Ideální pro páry, rodiny i sólo cestovatele, kteří chtějí na chvíli zapomenout na shon.

Bali - Vánoce jinak, hluboce a autenticky

Vánoce na Bali nejsou jen o odpočinku, ale i o vnitřním zklidnění. Tento indonéský ostrov vás pohltí svou spiritualitou, nádhernou přírodou a jedinečnou atmosférou. Můžete je strávit v dřevěné vile s výhledem na rýžová políčka, procházet se džunglí, navštěvovat chrámy nebo si užívat ranní jógu u sopky. Bali je ideální pro ty, kteří hledají klid, inspiraci a hlubší prožitek ať už cestují sami, s partnerem nebo s přáteli.

Více o této výjimečné destinaci se dozvíte v tomto článku o Bali.

Poklidné Vánoce v zahraničí? S eSky.cz jednoduše a na pár kliků

Ať už vás zlákala romantická Malta, exotický Egypt, tropická Dominikánská republika, spirituální Bali, nebo něco úplně jiného, jedno mají všechny tyto destinace společné - kouzlo sváteční atmosféry mimo domov.

Bez ohledu na to, zda cestujete sami, ve dvou nebo s rodinou, stačí si jen vybrat místo, které vás osloví, a nechat se unášet zážitky. Díky cestovní platformě eSky.cz si vše naplánujete pohodlně z domova a bez zbytečných starostí. Připravte si šálek čaje, otevřete notebook a za pár minut můžete mít koupené letenky, rezervované ubytování i sjednané cestovní pojištění. Vánoce v zahraničí nikdy nebyly dostupnější. Začněte tím, že se podíváte na levné letenky na eSky.cz,

Jak vám eSky.cz pomůže zorganizovat cestu snů?

eSky.cz je platforma, která vám umožní kompletně naplánovat si svou cestu, a to pohodlně, rychle a bez stresu. Můžete si:

  • vybrat z tisíců leteckých spojení a najít nejvýhodnější variantu,

  • zajistit ubytování, pojištění, pronájem auta i transfer z letiště,

  • filtrovat podle destinace, rozpočtu nebo délky pobytu,

  • využít zákaznickou podporu v češtině a balíčky se zárukou nízké ceny.

Díky tomu zvládnete zařídit celou dovolenou na jednom místě a zbyde vám víc času na to, co je opravdu důležité.

Tak kam to bude letos?

Zahraniční cesta během Vánoc nemusí být jen útěkem od tradic. Může to být i prostor k nadechnutí, čas pro nové zážitky, zpomalení a změnu perspektivy. Někdy právě jiný kraj, klima nebo kultura pomohou prožít svátky hlouběji a s větším klidem. Pokud letos toužíte po jiném rytmu a skutečně nezapomenutelném konci roku, možná je čas udělat krok směrem k dobrodružství, slunci nebo novému začátku. A díky eSky.cz to může být jednodušší, než si myslíte. Vánoce mohou být skutečně magické, stačí jen sbalit kufr a vydat se vstříc zážitkům.

Autor: Ivona Harčarová

 
Mohlo by vás zajímat

Skrytý detail v rozkroku možná odhaluje 500 let starou záhadu Leonarda da Vinciho

Skrytý detail v rozkroku možná odhaluje 500 let starou záhadu Leonarda da Vinciho

Mimozemská sonda? Mezihvězdná kometa dál překvapuje, astronomové ale mají jasno

Mimozemská sonda? Mezihvězdná kometa dál překvapuje, astronomové ale mají jasno

Všichni mají iPhony, jen oni drží kytary. Manic Street Preachers zahrají v Praze

Všichni mají iPhony, jen oni drží kytary. Manic Street Preachers zahrají v Praze

Osmnáct minut do apokalypsy. Strhující thriller o balistické střele mířící na Chicago

Osmnáct minut do apokalypsy. Strhující thriller o balistické střele mířící na Chicago
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Okamura má našlápnuto na post šéfa sněmovny, potvrdila Schillerová

ŽIVĚ
Okamura má našlápnuto na post šéfa sněmovny, potvrdila Schillerová

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 3 minutami
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon

ŽIVĚ
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič
Prohlédnout si 4 fotografie
Tato Octavia se v Číně vyráběla do roku 2023. Teď se objevila v nabídce v Rusku jako nové auto.
Třetí generace Octavie skončila v Česku už v roce 2020, aktuálně vypadá nejprodávanější model z Mladé Boleslavi takto.
před 33 minutami

Národní identitní autorita, která slouží pro fungování eDokladů, je nedostupná

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální informační agentura, která systém provozuje, na nápravě pracuje. Agentura…
Přečíst zprávu
před 37 minutami

Trumpova sociální síť Truth Social umožní sázky na světové události

Uživatelé sociální sítě Truth Social amerického prezidenta Donalda Trumpa budou moci na platformě sázet na výsledky světových událostí. Trumpova společnost Trump Media and Technology Group (TMTG)…
Přečíst zprávu
před 50 minutami
Klaus v rozpacích. Už není rebel proti vládě. "Z nové Babišovy vlády máme radost"
3:42

Klaus v rozpacích. Už není rebel proti vládě. "Z nové Babišovy vlády máme radost"

Aktuálně.cz přináší krátký rozhovor s Václavem Klausem, jeho setkání s Radkem Vondráčkem i slova Klause o tom, jak má blízko k nově tvořené vládě.
Aktualizováno před 57 minutami
Nikdo z vedení Hamásu nemá imunitu před izraelskou odvetou, varuje ministr

ŽIVĚ
Nikdo z vedení Hamásu nemá imunitu před izraelskou odvetou, varuje ministr

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy