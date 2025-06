Kalendář Pirelli 2026: Norská poezie, příroda a tajemství v objektivu Sølveho Sundsbø

Fotografem ikonického kalendáře Pirelli pro rok 2026 byl jmenován oblíbený norský umělec Sølve Sundsbø. Tématem nadcházejícího ročníku bude příroda, která se stane ústředním motivem celého konceptu. Focení aktuálně probíhá v Londýně. Nový ročník bude slavnostně uveden právě u nás v Praze – a to letos v listopadu.

"Být součástí kalendáře Pirelli je splněný sen. Cítím velkou čest následovat tak výrazné osobnosti, které se na tomto projektu v minulosti podílely. Chci přenést diváky do světa, který nečekají - světa plného poezie, smyslnosti a intimního tajemství," uvedl Sundsbø. "Je to odraz mého hlubokého pouta k přírodě, ale i zvídavosti, úžasu a potřeby vyprávět příběhy."

Přírodní estetikou k nadčasovému umění

Sølve Sundsbø patří mezi nejvlivnější současné fotografy a jeho rukopis je nezaměnitelný. Narodil se v Norsku v roce 1970 a od roku 1995 žije v Londýně, kde vystudoval fotografii na London College of Printing. Jeho tvorba poukazuje na krásy přírody, zabývá se různými technologiemi a vizuálními experimenty. Využívá například 3D skenování nebo ruční retuše, zároveň však navazuje i na tradiční techniky klasické fotografie.

Jeho tvorba oslovila nejlepší světové módní značky jako Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton či Tom Ford, pro které nafotil mnoho snímků. Pravidelně přispívá do magazínů jako Vogue Italia, W, i-D, Harper’s Bazaar či The New York Times Magazine. V roce 2011 získal ocenění Emmy za filmový projekt "14 Actors Acting" pro New York Times.

Výstavy a prestižní projekty

Sundsbø má za sebou desítky samostatných i kolektivních výstav po celém světě. Jeho díla byla k vidění v National Portrait Gallery v Londýně, v Musée des Arts Décoratifs v Paříži, v Saatchi Gallery, na Photo Vogue Festivalu i v rámci výstav věnovaných Alexandru McQueenovi a módě značky Dior. Mezi jeho ikonická díla patří i obal alba "A Rush of Blood to the Head" skupiny Coldplay, které bylo vybráno mezi britské kulturní symboly a přetaveno do podoby poštovní známky.

Kalendář Pirelli a jeho jedinečná tradice v České republice

Kalendář Pirelli, známý též jako The Cal™, vychází od roku 1964 a stal se nejen sběratelským artefaktem, ale i odrazem proměn společnosti a krásy. Nikdy nebyl určen k prodeji, a právě díky své exkluzivitě je každoročně netrpělivě očekáván. V České republice má kalendář i charitativní rozměr - jediný výtisk je každoročně dražen na podporu Masarykova onkologického ústavu. Kalendářem prošly světové osobnosti i české modelky jako Eva Herzigová, Karolína Kurková nebo Petra Němcová.

"Jsme hrdí na to, že kalendář Pirelli 2026 bude slavnostně uveden právě u nás. Sølve Sundsbø přináší do tohoto projektu neotřelou estetiku, hluboké propojení s přírodou a vizuální jazyk, který oslovuje napříč generacemi. Nový ročník tak slibuje nejen krásu, ale i příběh," doplňuje Zdeněk Vacl, marketingový ředitel Pirelli pro Českou republiku.