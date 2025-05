Kůže, nylon, bavlna, polyester. A kůže z tyranosaura rexe. Ze všech těchto materiálů si možná už brzy budete moct vybírat při koupi nové kabelky. Pokud se tedy ambiciózní projekt, který spojuje vědu, biotechnologii a módu, podaří uskutečnit.

V současnosti tým vědců a firem The Organoid Company, Lab-Grown Leather Ltd. a VML pracuje na vytvoření laboratorně pěstované kůže založené na DNA jednoho z nejikoničtějších a největších dinosaurů, kteří kdy chodili po souši - Tyrannosaura rexe. Nejedná se však o zázračné oživení tvora, který na planetě žil před 66 miliony let. Chtějí synteticky zrekonstruovat kolagen prostřednictvím genetických aminokyselin získaných ze starých tyranosauřích fosilií, které se nalezly v roce 1988 v Montaně.

V době svého objevení se jednalo o jeden z nejkompletnějších vzorků, dokonce obsahoval konzervované krevní bílkoviny. Za pomoci umělé DNA a pokročilého genetického inženýrství se potom vědci pokusí vytvořit biomateriál, který se bude strukturou podobat tradiční kůži. "Experiment je ukázkou možností buněčné technologie pro vytváření alternativních materiálů, které jsou inovativní a etické," říká bioinženýr Che Connon, který se na výzkumu podílí.

Projekt však vyvolává řadu pochybností. Kriticky se k němu vyjádřil i paleontolog Thomas Holtz, který upozorňuje, že žádné zachovalé sekvence DNA dinosaurů neexistují, protože se DNA rozpadla během několika milionů let. Skeptický je také genomový inženýr Tom Ellis, který si myslí, že chybí dostatečné znalosti o evoluci dinosaurů, z nichž by bylo možné navrhnout kompletní kolagen.

Tvůrci se však pochybnostmi nenechávají odradit a věří, že se kabelka z dinosaura brzy stane realitou. Dokonce už chystají první prototypy luxusních doplňků, které chtějí představit do konce letošního roku. Vydávat je budou pod vlastní značkou. Pokud všechno klapne, jednalo by se o vůbec první vzorek kůže pocházející z vyhynulého druhu.

Luxusní módní domy už dnes používají kůže z aligátorů a krokodýlů, které vynikají texturou, odolností, ale i vysokou cenou. Tyto kabelky se staly symbolem exkluzivity a prodávají se i v řádech stovek tisíc korun. Kůže z nich však pochází ze zvířat chovaných na farmách. Oproti tomu kůže z T-Rexe bude laboratorně pěstovaná, udržitelnější, eticky nezávadná a také ekologická. V budoucnu by se navíc mohla využívat nejen v módním průmyslu, ale i v tom automobilovém, třeba při čalounění autosedaček.