Jste kapku psychopat? Díky jednoduchému testu budete mít hned jasno

před 6 hodinami
Myslíte si, že psychopati jsou jen kriminálníci z filmů? Možná vás překvapí, že psychopatické rysy se v určité míře mohou objevit i u psychicky zdravých lidí – třeba právě u vás. Moderátor Spencer Matthews se proto rozhodl podstoupit psychologický experiment a zjistit, zda sám nevykazuje známky psychopatie - a jeho výsledky se diváci dozví v televizi. Ostatní si mohou udělat snadný online test.
Podle odborníků jsou ale skuteční psychopati vzácní - tvoří zhruba jen jedno procento populace.
| Foto: Profimedia.cz

Psychopatie je porucha osobnosti charakterizovaná kombinací několika specifických rysů. Nejčastěji se mluví o nedostatku empatie, ale patří sem i otupělé emoce, manipulativní a bezcitné chování, povrchní šarm, patologické lhaní, impulzivita, touha po vzrušení, přehnaný pocit vlastní důležitosti a neschopnost pociťovat vinu či výčitky.

Podle odborníků jsou ale skuteční psychopati vzácní - tvoří zhruba jen jedno procento populace. Psychopatie je navíc porucha na spektru, což znamená, že i běžní lidé mohou vykazovat mírné rysy této poruchy, aniž by šlo o duševní nemoc.

Jak jste na tom vy?

Na webu Psychology Today je dostupný bezplatný tříminutový test, který vám pomůže zjistit míru vaší psychopatie. Obsahuje 20 výroků, se kterými buď souhlasíte, nebo ne. Například: "Vždycky jsem snadno přesvědčil ostatní, aby mi prokázali laskavost.", "Ve srovnání s ostatními lidmi dělám mnohem méně chyb." či "Upřímně řečeno, většina lidí je nudná nebo hloupá."

Na konci testu obdržíte skóre od 0 do 100 bodů spolu s vysvětlením: 0-19 bodů: Žádné antisociální sklony - Vykazujete vysokou míru empatie a ohleduplnosti vůči druhým. Vaše rozhodování bere v potaz rizika i důsledky. 20-50 bodů: Mírné rysy, ale stále v normě. 51-74 bodů: Některé antisociální sklony - Možná se u vás projevují menší psychopatické rysy. Neznamená to však, že jste psychopat. 75-86 bodů: Vyšší míra problematických rysů. A 87-100 bodů: Více znaků psychopatie - Výrazné potíže s empatií, manipulativní chování, nerespektování pravidel. Terapie může pomoci rozvíjet prosociální chování.

Co dělat, pokud máte vysoké skóre?

Nepropadejte panice. Vysoké skóre v testu neznamená, že jste zločinec nebo beznadějný případ. Psychopatie není černobílá. Odborníci doporučují vyhledat terapeuta - odborník vám může pomoci pracovat s problematickým chováním i myšlenkami. Dále také omezit alkohol a drogy, které mohou zhoršovat negativní rysy. A v neposlední řadě se zapojujte do dobrovolnictví a prosociálního chování - i když vám empatie není vlastní, může se posilovat praxí.

Proč psychopaty neumíme rozpoznat?

Psychopaté často působí velmi charismaticky, inteligentně a přesvědčivě. Mnozí z nich umí perfektně napodobit emoce, které sami necítí - jako je láska nebo strach. Často mají vysoké sebevědomí, sklon k manipulaci a povrchní vztahy.

Zajímavé je, že většina lidí psychopata na první pohled nepozná. I zkušený psycholog může být při krátké interakci snadno oklamán.

Zdroj: DailyMail, Psychology Today

VIDEO: Ve filmu génius, v životě psychopat. "Mistr horroru" obtěžoval blonďaté herečky (07. 05. 2023)

Ve filmu génius, v životě psychopat. "Mistr horroru" obtěžoval blonďaté herečky | Video: Aktuálně.cz
 
