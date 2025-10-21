Magazín

Havlova amnestie mu zkrátila trest: bratislavský škrtič vraždil hned po propuštění

Dan Poláček Tereza Šolcová Dan Poláček, Tereza Šolcová
před 1 hodinou
Jozef Slovák, inteligentní manipulátor a sériový vrah, se po propuštění na kontroverzní amnestii, která mu zkrátila délku trest, vrátil k zabíjení. Jeho oběťmi se staly další čtyři mladé ženy. Klíč k jeho dopadení a přiznání držel jediný muž – vyšetřovatel Jozef Vachálek. Ten, podobně jako legendární Jiří Markovič, rozehrál s vrahem psychologickou hru, v níž se důvěra stala zbraní spravedlnosti.
Koláž falešných služebních průkazů sériového vraha Jozefa Slováka, které používal k manipulaci obětí na počátku 90. let v Československu.
Koláž falešných služebních průkazů sériového vraha Jozefa Slováka, které používal k manipulaci obětí na počátku 90. let v Československu. | Foto: Aktuálně.cz / Archiv Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / Archiv Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru / Archiv Rozhlas a televízia Slovenska (skratka RTVS)

Falešný major, který sliboval naději

Koláž ukazuje dvoje padělané služební doklady, které používal sériový vrah Jozef Slovák k získání důvěry svých obětí. Vlevo je průkaz na jméno Jozef Slovák s hodností Mjr. ing. a fiktivní institucí FKÚ ČSFR. Vpravo je průkaz na jméno Richard Forman se stejnou hodností a s uvedenou příslušností k Mravnostnímu oddílu Veřejné bezpečnosti v Praze. Vydáváním se za důstojníka, například za majora Sboru nápravné výchovy, přesvědčil v červnu 1991 i svou oběť Dianu Lopuchovskou, kterou následně zavraždil.

Magazín.Aktuálně.cz Obsah Jozef Slovák Infografika Sériový vrah bestie Génius Slovensko True crime krimi Bratislava škrcení vyšetřování Československo netvor vynálezce vězení důvěra manipulace oběť

