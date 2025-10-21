Havlova amnestie mu zkrátila trest: bratislavský škrtič vraždil hned po propuštění

Koláž ukazuje dvoje padělané služební doklady, které používal sériový vrah Jozef Slovák k získání důvěry svých obětí. Vlevo je průkaz na jméno Jozef Slovák s hodností Mjr. ing. a fiktivní institucí FKÚ ČSFR. Vpravo je průkaz na jméno Richard Forman se stejnou hodností a s uvedenou příslušností k Mravnostnímu oddílu Veřejné bezpečnosti v Praze. Vydáváním se za důstojníka, například za majora Sboru nápravné výchovy, přesvědčil v červnu 1991 i svou oběť Dianu Lopuchovskou, kterou následně zavraždil.