První vrazi po amnestii. Krvavá jízda Kotta a Kutílka, satanské rituály a čtyři oběti

Leden 1990 přinesl do Československa závan svobody i jeden z nejdiskutovanějších kroků nového prezidenta Václava Havla - rozsáhlá amnestie, symbol snahy napravit křivdy komunistické justice, otevřela brány věznic pro dvě třetiny z 31 tisíc odsouzených.
V euforické i chaotické době se tak znovu setkali Josef Kott a Michael Kutílek, které spojil pobyt ve věznici v Minkovicích. Jejich propuštění spustilo řetězec událostí, které během 26 hodin v květnu 1990 přepsaly definici zla v polistopadovém Československu a znovu otevřely debatu o trestu smrti.
Humanistický sen o milosti se střetl s brutální realitou a zanechal za sebou krvavou stopu.