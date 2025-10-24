Magazín

První vrazi po amnestii. Krvavá jízda Kotta a Kutílka, satanské rituály a čtyři oběti

Po Havlově amnestii se na svobodu dostali i budoucí sérioví vrazi. Josef Kott a Michael Kutílek následně během pouhých 26 hodin spáchali čtyři brutální vraždy a oběť dalšího pokusu přežila jen zázrakem, údajně v rámci satanského rituálu. Jejich krvavé řádění otřáslo Československem. Případ však nekončí ani po 35 letech – soud v říjnu 2025 znovu zamítl Kottovu žádost o obnovu procesu.
Autobus odváží amnestované vězně z věznice v Ostravě-Heřmanicích na svobodu. Československo, 5. ledna 1990. Ilustrační snímek.
Autobus odváží amnestované vězně z věznice v Ostravě-Heřmanicích na svobodu. Československo, 5. ledna 1990. Ilustrační snímek.

Když se brány svobody otevřely příliš dokořán

Leden 1990 přinesl do Československa závan svobody i jeden z nejdiskutovanějších kroků nového prezidenta Václava Havla - rozsáhlá amnestie, symbol snahy napravit křivdy komunistické justice, otevřela brány věznic pro dvě třetiny z 31 tisíc odsouzených. 

V euforické i chaotické době se tak znovu setkali Josef Kott a Michael Kutílek, které spojil pobyt ve věznici v Minkovicích. Jejich propuštění spustilo řetězec událostí, které během 26 hodin v květnu 1990 přepsaly definici zla v polistopadovém Československu a znovu otevřely debatu o trestu smrti.

Humanistický sen o milosti se střetl s brutální realitou a zanechal za sebou krvavou stopu.

