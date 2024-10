Letos by mu bylo 84 let. Odkaz Johna Lennona je ale nesmrtelný. John Winston Lennon se narodil 9. října 1940 v Liverpoolu. Byl to jeden z nejvýznamnějších zpěváků a hudebních skladatelů, který se celosvětově proslavil hlavně jako zakládající člen skupiny The Beatles. Po rozpadu kapely pokračoval jako sólový umělec a byl také mírový aktivista. Jeho život předčasně ukončil vrah Mark Chapman.