Magazín

Zázrak. Máslo z vody a vzduchu není biblické zjevení, ale investice Billa Gatese

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Ve firmě v americkém státě Illinois vzniká máslo způsobem, jaký jen tak nikdo neviděl. Žádná zvířata, rostliny ani oleje. Máslo tu vyrábějí z uhlíku. Samotný Bill Gates, který do ekologického projektu investoval, se nechal slyšet, že tamní máslo vypadá, voní a chutná jako to klasické. Až na to, že se jeho výroba obejde bez polí, hnojiv a emisí, které s tradiční výrobou neodmyslitelně souvisí.
"Je výborné. Nerozeznal bych ho od klasického másla," zhodnotil máslo zakladatel Microsoftu Bill Gates.
"Je výborné. Nerozeznal bych ho od klasického másla," zhodnotil máslo zakladatel Microsoftu Bill Gates. | Foto: Shutterstock

"Je to velká novinka: umět vyrobit potravinu, která vypadá, chutná a působí úplně jako mléčné máslo, ale bez jakéhokoli zemědělství," popsala serveru CBS News vědkyně společnosti Savor Jordan Beiden-Charlesová. A také bez složitého seznamu ingrediencí, které běžný člověk nedokáže ani vyslovit. "V podstatě je to jen tuk, voda, trochu lecitinu jako emulgátoru, přírodní aroma a barvivo," doplnila vědkyně.

A jak celý proces funguje? Tuky jsou tvořené řetězci uhlíku a vodíku. Cílem bylo tyto řetězce napodobit - bez zvířat a rostlin. A podařilo se. Jednoduše řečeno, Savor bere oxid uhličitý ze vzduchu a vodík z vody, zahřeje je, zoxiduje a výsledkem je hmota podobná vosku ze svíčky. Ta je ve skutečnosti tvořena tukovými molekulami, jaké se vyskytují v hovězím, sýru či rostlinných olejích.

Video: Youtube.com

Celý proces nevypouští skleníkové plyny, nepotřebuje žádnou půdu pro krmení dobytka a má výrazně menší ekologickou stopu než klasická výroba. "Kromě toho, že uhlíková stopa je mnohonásobně nižší, je i nárok na půdu asi tisíckrát menší než u běžného zemědělství," doplňuje spoluzakladatelka a generální ředitelka Savoru Kathleen Alexanderová.

A ta nejdůležitější otázka: Jak to chutná? Překvapivě jako máslo, na které jsme zvyklí. "Je výborné. Nerozeznal bych ho od klasického másla," zhodnotil máslo zakladatel Microsoftu Bill Gates. Ten na svém blogu před časem potvrdil, že je jedním z investorů firmy Savor, která navíc zdůrazňuje, že při výrobě nepoužívá palmový olej - surovinu, která je významným faktorem odlesňování a klimatických změn.

Související

Bill Gates se díky svérázné babičce naučil hrát karty a programovat

Bill Gates kniha

Podle Savoru tvoří výroba tuků a olejů z masa a rostlin asi sedm procent z celkových 51 miliard tun skleníkových plynů, které lidé ročně vyprodukují. Jejich metoda je proto k přírodě mnohem šetrnější. Momentálně firma spolupracuje přímo s restauracemi, pekárnami a potravinářskými dodavateli.

Ještě letos na Vánoce chce uvést na trh čokolády vyrobené s 'uhlíkovým' máslem. Spotřebitelé by se k němu měli dostat během několika let. "Savor Butter, ať už v současné podobě, nebo ve spolupráci s našimi partnery, bychom chtěli dostat do obchodů kolem roku 2027," říká Alexanderová. Firma věří, že máslo může skutečně něco změnit "Jde o to, jak nakrmit naši civilizaci a zároveň uzdravit planetu," uzavírá Alexanderová.

 
Mohlo by vás zajímat

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Záhada tanečního moru z roku 1518. Léto, kdy se lidé utancovali k smrti

Záhada tanečního moru z roku 1518. Léto, kdy se lidé utancovali k smrti
Přehled

Točil o andělech i podle scénáře Bona z kapely U2. Wim Wenders oslaví osmdesátiny

Točil o andělech i podle scénáře Bona z kapely U2. Wim Wenders oslaví osmdesátiny
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle máslo Bill Gates ekologie zemědělství příroda klimatické změny skleníkové plyny USA

Právě se děje

před 5 minutami
Zelenskyj: Uvolníme Rusku části Ukrajiny výměnou za cestu země do NATO

Zelenskyj: Uvolníme Rusku části Ukrajiny výměnou za cestu země do NATO

Prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň odmítá odevzdání předat další území, která má Kyjev stále pod kontrolou.
před 7 minutami
Zázraky se staly, hecují se v Plzni. Koubek ale ví, že je potřeba heroický výkon

Zázraky se staly, hecují se v Plzni. Koubek ale ví, že je potřeba heroický výkon

Fotbalisté Viktorie se dnes pokusí proti Glasgow Rangers smazat třígólové manko a uchovat si naději na hlavní fázi Ligy mistrů.
před 16 minutami

Thajský voják utrpěl zranění kvůli mině na hranicích s Kambodžou

Thajský voják dnes utrpěl zranění kvůli výbuchu miny na hranicích s Kambodžou, informovala podle agentur thajská armáda. Ta zároveň Phnompenh obvinila, že nadále pokládá nové miny u sporných hranic…
Přečíst zprávu
před 29 minutami
Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Nepřehlédnutelnou budovu, která dnes stojí na londýnské Great Marlborough Street, založil mladý Liberty díky půjčce 2 tisíc liber od budoucího tchána.
před 35 minutami
Uzákoněte dýška v hospodách, navrhuje komora. Spropitné má být součástí mzdy

Uzákoněte dýška v hospodách, navrhuje komora. Spropitné má být součástí mzdy

Pravidla pro spropitné by měla být jasně legislativně ukotvena, aby spropitné mohlo být oficiální součástí odměny za práci. Navrhuje to Hospodářská ko
Aktualizováno před 41 minutami

"Nezničitelný" Kursk měl ustát i zásah torpédem. Po mohutném výbuchu šel ke dnu

"Nezničitelný" Kursk měl ustát i zásah torpédem. Po mohutném výbuchu šel ke dnu
Prohlédnout si 47 fotografií
Ponorka operovala hlavně v regionu Severního ledového oceánu. (Na archivním snímku ze září 1999 ponorka shodné třídy.)
Dne 12. srpna 2000 v Barentsově moři se však ponorka potopila. (Snímek je 3D fikcí z počítačové hry.)
před 55 minutami
"Je navždy naše." Pro Rusy je místo, kde se Putin setká s Trumpem, senzací
8:06

"Je navždy naše." Pro Rusy je místo, kde se Putin setká s Trumpem, senzací

Rusové bojující na frontě a váleční blogeři ze schůzky prezidentů nadšení nejsou, tvrdí v pořadu Spotlight News spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě.
Další zprávy