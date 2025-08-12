Zázrak. Máslo z vody a vzduchu není biblické zjevení, ale investice Billa Gatese

"Je to velká novinka: umět vyrobit potravinu, která vypadá, chutná a působí úplně jako mléčné máslo, ale bez jakéhokoli zemědělství," popsala serveru CBS News vědkyně společnosti Savor Jordan Beiden-Charlesová. A také bez složitého seznamu ingrediencí, které běžný člověk nedokáže ani vyslovit. "V podstatě je to jen tuk, voda, trochu lecitinu jako emulgátoru, přírodní aroma a barvivo," doplnila vědkyně.
A jak celý proces funguje? Tuky jsou tvořené řetězci uhlíku a vodíku. Cílem bylo tyto řetězce napodobit - bez zvířat a rostlin. A podařilo se. Jednoduše řečeno, Savor bere oxid uhličitý ze vzduchu a vodík z vody, zahřeje je, zoxiduje a výsledkem je hmota podobná vosku ze svíčky. Ta je ve skutečnosti tvořena tukovými molekulami, jaké se vyskytují v hovězím, sýru či rostlinných olejích.
Celý proces nevypouští skleníkové plyny, nepotřebuje žádnou půdu pro krmení dobytka a má výrazně menší ekologickou stopu než klasická výroba. "Kromě toho, že uhlíková stopa je mnohonásobně nižší, je i nárok na půdu asi tisíckrát menší než u běžného zemědělství," doplňuje spoluzakladatelka a generální ředitelka Savoru Kathleen Alexanderová.
A ta nejdůležitější otázka: Jak to chutná? Překvapivě jako máslo, na které jsme zvyklí. "Je výborné. Nerozeznal bych ho od klasického másla," zhodnotil máslo zakladatel Microsoftu Bill Gates. Ten na svém blogu před časem potvrdil, že je jedním z investorů firmy Savor, která navíc zdůrazňuje, že při výrobě nepoužívá palmový olej - surovinu, která je významným faktorem odlesňování a klimatických změn.
Podle Savoru tvoří výroba tuků a olejů z masa a rostlin asi sedm procent z celkových 51 miliard tun skleníkových plynů, které lidé ročně vyprodukují. Jejich metoda je proto k přírodě mnohem šetrnější. Momentálně firma spolupracuje přímo s restauracemi, pekárnami a potravinářskými dodavateli.
Ještě letos na Vánoce chce uvést na trh čokolády vyrobené s 'uhlíkovým' máslem. Spotřebitelé by se k němu měli dostat během několika let. "Savor Butter, ať už v současné podobě, nebo ve spolupráci s našimi partnery, bychom chtěli dostat do obchodů kolem roku 2027," říká Alexanderová. Firma věří, že máslo může skutečně něco změnit "Jde o to, jak nakrmit naši civilizaci a zároveň uzdravit planetu," uzavírá Alexanderová.