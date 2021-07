Jeho první chyba bude poslední. Mladík skáče po pařížských střechách bez jištění

Mezi nejsdílenější kousky početné fanouškovské základy Canteho patří videa ve stylu Charlieho Chaplina. Jediný rozdíl je v tom, že Ben při tvoření grotesky riskuje smrtelný pád.

Ze záběrů se zdá, že mladík provádí své riskantní kousky bez jakéhokoliv bezpečnostního vybavení, často se tak v reakcích objevuje i varování. "Jeho první chyba bude tou poslední," obává se jeden z milionů diváků videí.

"Vždycky jsem byl hyperaktivní člověk, který rád zkusí cokoliv," uvádí o sobě člen profesionálního parkourového a freerunningového týmu French Freerun Family. Napodobovat jeho počínání svým divákům vřele nedoporučuje.

Parkour vs. Free running

Free running je na rozdíl od parkouru více zaměřen na estetiku a krásu pohybu. Jsou tu povoleny akrobatické pohyby a skoky. Jde o akrobatickou sportovní disciplínu, cílem je hladké a plynulé překonání překážky pomocí pohybů. Tréninky probíhají většinou v tělocvičnách, nebo v městských prostorech, které jsou plné různých překážek.

Parkour je druh pohybu francouzského původu. Základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím výšku výskoků přeskoků, lezení. K pohybu je možné použít i akrobatických prvků, salt tzv. flipů. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí - od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi.