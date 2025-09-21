Magazín

Tichý soused s lidskou hlavou v lednici. Kanibal z Milwaukee vraždil dlouhá léta

Dan Poláček Dagmar Tichá
před 5 hodinami
Noc 22. července 1991 odhalila v Milwaukee byt číslo 213 jako peklo hrůzy a smrti plné polaroidových snímků rozřezaných těl, lebek v lednici a sudu s kyselinou v ložnici. Jeffrey Dahmer, tichý soused a „Milwaukee Cannibal", tu 13 let páchal nejtemnější zločiny americké historie. Zabíjel mladé muže, jejich těla rozřezával a jedl. Prováděl experimenty „zombifikace" vrtáním lebek živých obětí.
Policejní fotografie (mugshot) sériového vraha Jeffreyho Dahmera pořízená policejním oddělením v Milwaukee dne 23. července 1991.
Policejní fotografie (mugshot) sériového vraha Jeffreyho Dahmera pořízená policejním oddělením v Milwaukee dne 23. července 1991.

Peklo za dveřmi bytu číslo 213

V noci z 22. na 23. července 1991 zastavil policejní hlídku v Milwaukee muž, kterému na zápěstí visela pouta. Jmenoval se Tracy Edwards. Policistům popisoval šílený útěk z bytu, kde ho měl držet útočník s nožem a vyhrožovat mu, že sní jeho srdce. 

Policisté se vydali jeho tvrzení prověřit. Dveře bytu číslo 213 v komplexu Oxford Apartments na North 25th Street jim otevřel nevýrazný mladík Jeffrey Dahmer. Ač byt působil uklizeně, linul se z něj silný zápach. Při prohlídce policisté narazili na šokující fotografie, které v detailu zachycovaly lidská těla - rozřezaná, v různých stadiích rozkladu. Bylo zřejmé, že byly pořízeny právě v tomto bytě.

Dahmer byl zadržen a následovala zevrubná prohlídka všech místností - v lednici policisté našli lidskou hlavu, další byly uloženy v mrazáku. V ložnici stál velký sud, ve kterém se nacházela torza lidských těl. Na různých místech se nacházely kusy vysušené lidské tkáně, ruce a genitálie.

Dahmerovým sousedům, kteří si dlouhodobě stěžovali na zápach z jeho bytu, došlo, že výmluva na rozbitou lednici zřejmě nebude ten pravý důvod.

