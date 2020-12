Jednoduchá a rychlá automatizace logistiky už není žádná utopie

Automatizace logistických procesů nemusí vždy znamenat komplexní systém. Základem je důkladná analýza a výběr činností, které jsou k automatizaci opravdu vhodné. Realizace pak znamená to nejjednodušší. Automatické vozíky Jungheinrich AGV tak mohou nastoupit na směnu během pouhých pár měsíců.

Přehřátý pracovní trh, tlak na optimalizaci procesů a růst produktivity práce, ale i aktuální trendy, které navrací výrobní a logistické činnosti zpět do Evropy. To jsou hlavní (nikoli však jediné) důvody, proč se stále více firem porozhlíží po automatizačních řešeních nejen pro výrobu, ale i pro vnitropodnikovou logistiku a skladování jako takové. Primární představou přitom bývá, že automatizovat půjde vše a že se bude jednat o komplexní, složitý a nákladný systém. Nemusí to být tak docela pravda…

Automatizujte tam, kde to dává smysl





Představa, že veškerou manuální práci předáme ze dne na den robotům, je zatím stále pouze hudbou budoucnosti. Automat je stále stroj, který i přes pokročilé senzory a výkonné výpočetní procesy musí vykonávat jemu určenou opakující se práci. V prvním kroku automatizace je tak potřeba podívat se na logistické činnosti ve firmě a určit, kde probíhá stále stejná manipulace po celou směnu a kde se neustále opakuje ten samý převoz, zakládání, a podobně.

Právě v jednoduchých a opakujících se činnostech je skryt největší potenciál pro automatizaci a optimalizaci. Jedná se zpravidla o podpůrné činnosti s minimální přidanou hodnotou, tedy typicky pro jednoduché převážení palet z místa A na místo B.

Z výroby na expedici plně automaticky během jednoho měsíce



Podobnou situaci řešili také v pardubickém závodě na výrobu elektroniky při instalaci automatického vysokozdvižného vozíku Jungheinrich ERC 215a. Mezi místem, kde kompletní paleta opustí výrobní linky, a expedičním skladem musí vozík překonat vzdálenost více než 75 metrů. Jedná se přitom o stejnou operaci, kterou dříve museli vykonávat lidé s pomocí elektrických nebo ručních nízkozdvižných vozíků. Navíc tato operace není nezbytně napojena na jednotlivé řídicí systémy.

"V Pardubicích jsme instalovali automatický AGV vozík ERC 215a. Co je podstatné, instalovali jsme jej jako stand-alone řešení. Vozík tedy není nijak napojen na interní systémy zákazníka a o transportní logiku se stará AGV řídicí systém navázaný na signály z čidel umístěných na jednotlivých místech," prozradil Pawel Byczkowski, projektový manažer ve společnosti Jungheinrich.

Zjednodušeně řečeno, manipulant pouze umístí paletu z výroby na jednu z 6 pozic a systém AGV sám automaticky dostane informaci z čidla, které na místě monitoruje obsazenost. Díky tomu se automatický vozík uvede do provozu a převeze danou paletu na jednu z 5 cílových pozic na expedici, kde si ji opět přebírá vozík s lidskou obsluhou.

Jednoduché řešení a aplikace automatických vozíků tam, kde to na první pohled dává smysl. Díky těmto faktorům trvalo uvedení do provozu pouze zhruba jeden měsíc, během kterého se nainstalovalo vše nezbytné k navigaci vozíku, přejímací pozice a vozík se uvedl do provozu.

