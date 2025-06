Jediný správný způsob, jak se zachovat v bouřce. Stačí málo a zachráníte si život

Výstrahy před extrémním počasím a bouřkami k létu patří. Co dělat, když ale bouřka přijde bez varování? Ve městě se dá ukrýt v bezpečí budovy, ale co když vás zastihne vysoko v horách, uprostřed louky nebo na vodě? Přímý zásah bleskem sice patří k výjimečným událostem, bohužel však často končí vážným zraněním nebo smrtí. Víme, jak se v bouřce zachovat, ať už jste doma, na výletě, nebo za volantem.

V České republice se každý rok odehraje průměrně 25 až 40 bouřkových dnů. Blesky přitom nezpůsobují jen škody na majetku a požáry - mohou být smrtící. Přímý zásah je sice vzácný, ale o to vážnější. Jen málokdo ví, jak se za bouřky opravdu chovat. A ne, schovat se pod strom rozhodně není dobrý nápad. Hasičský záchranný sbor České republiky proto přišel s řadou doporučení, jak bouřku bezpečně přečkat.

Během bouřky není dobré zbytečně vycházet ven a plánovat výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek. Pokud vás bouřka venku zastihne, snažte se schovat. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se lze schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.

Naopak rozhodně není dobré hledat úkryt pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal či v menších staveních bez hromosvodu (např. ve staré hájence). Bezpečí neposkytují ani stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Za bouřky není dobré se opírat o zeď či skalní stěnu a zůstávat na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe - na zem si ale rozhodně nelehejte.

Blesk je silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.

Zbytečná smrt při hraní golfu

Za bouřky venku nepřenášejte kovové předměty - fungují jako hromosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nelze stěžovat, není vhodné ani pouštění draků.

Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.

Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 sekund mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 sekund mezi hřměním a bleskem). Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko.

Proto je dobré se držet v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění) nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem).

Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřené, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu.

V případě silných nárazů větru však dejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.

Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.

Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné zahájit resuscitaci a provést protišoková opatření.