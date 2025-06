Jedete do Itálie? Pokuty za selfie i plavky mimo pláž, pozor také na jídlo a pití

Za zdánlivě neškodné chování, jako je jídlo na schodech památek, pohyb v plavkách mimo pláž nebo špatné parkování, mohou v Itálii padat pokuty v řádu stovek eur. Ať už míříte k moři, za historií nebo do hor, je dobré vědět, že v oblíbených italských městech a regionech přibývá pravidel, která se vyplatí znát předem. Kromě toho je třeba počítat s mýtným a odlišnými předpisy v dopravě.

V Itálii přibývá míst, kde platí specifická pravidla pro turisty. Seznamte se předem, jak je to v místech, kam se chystáte. Můžete ušetřit stovky eur za případné pokuty | Foto: Kalkulátor.cz

Pokuty za plavky i za selfie

V Itálii v posledních letech přibývá míst, kde platí specifická pravidla pro turisty - a jejich porušení může být velmi nákladné. Například v Portofinu na Ligurské riviéře je v turistické sezóně od dubna do října zakázáno zdržovat se na dvou vybraných vyhlídkových bodech mezi 10:30 a 18:30, a to včetně pořizování selfie nebo blokování cesty ostatním. Cílem je předejít přetížení těchto populárních lokalit. Porušení tohoto "no-waiting" pravidla může vést k pokutě až 270 eur.

Podobně přísná pravidla zavedlo i město Sorrento, kde hrozí pokuta až 500 eur za pohyb v plavkách či bez trička mimo pláž nebo hotel. Zákaz se vztahuje i na nábřeží a promenády a má za cíl zachovat důstojný veřejný prostor.

Nic nejíst, nic nepít

"Podobná opatření proti nevhodnému chování turistů zavedla i další města. V Benátkách platí poplatky za jednodenní návštěvu a je zakázáno posedávat na schodech památek, blokovat průchody nebo shlukování osob na mostech. V Římě se nesmí jíst nebo pít na fontánách ani se usazovat na Španělských schodech.

Florencie zase zakázala sezení a jídlo na ulicích v historickém centru během hlavních denních hodin. Místní úřady tak reagují na narůstající turistický ruch a snaží se chránit kulturní dědictví i kvalitu života obyvatel. Před cestou do konkrétního města se proto vyplatí ověřit si místní pravidla a dodržovat je, i když se mohou zdát nezvyklá," upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Dálniční známky a mýtné

Pokud jedete autem, při cestě do Itálie projíždíte dalšími zeměmi. Záleží samozřejmě na cílové destinaci, většina cest ale prochází přes Rakousko a Německo. Zatímco v Německu jsou dálnice bezplatné, v Rakousku se bez dálniční známky neobejdete. Ceny známek se pro rok 2025 mírně zvýšily; na jeden den stojí 9,30, na deset 12,40, na dva měsíce 31,10 eur.

V Itálii už dálniční známku potřebovat nebudete, to ale neznamená, že se tu po dálnicích jezdí zadarmo. Italové využívají systém mýtného, kdy platíte za ujeté kilometry. Při vjezdu na dálnici si u mýtné brány vezmete lístek, při sjezdu zaplatíte kartou nebo hotově hodnotu vypočtenou podle délky vašeho úseku. K dispozici jsou samoobslužné terminály i přepážky se zaměstnanci. Dejte si jen pozor, abyste nevjeli do pruhu určeného pro majitele elektronických jednotek Telepass. Řidiči osobních aut mohou počítat s cenou v průměru kolem devíti eur za 100 km dálnice.

Na některých úsecích dálnic (A36, A59, A60 ) se neplatí mýtné v klasických branách, ale využívá se tu takzvaný free flow systém. "Údaje o vašem průjezdu se do systému načtou pomocí kamer, následně je nutné nejpozději do 15 dnů uhradit mýtné online na webu www.pedemontana.com. Této povinnosti se určitě nezkoušejte vyhnout, brzy by vám domů dorazila nejen výzva k zaplacení, ale spolu s ní i pokuta. I v Itálii jsou pak kromě dálnic zpoplatněny i některé tunely," říká Martin Thienel.

Pozor na rychlost, pokud máte řidičák méně než tři roky

Pokud jde o rychlostní limity, základní hodnoty jsou v Itálii stejné jako u nás. Platí tu ovšem výjimky pro řidiče bez praxe, tedy pro ty, kteří mají řidičák méně než tři roky. Jejich maximální rychlost na dálnicích klesá na 110 km/h. Denní svícení je povinné mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a v tunelech. V obcích to nutné není. Oproti loňsku se také zvýšily pokuty za používání mobilního telefonu při řízení. Přísnější jsou i sankce za alkohol za volantem.