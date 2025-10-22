Falešné jeptišky rozjely byznys s trávou. S jointem v puse léčí a boří stereotypy

Celý příběh začal poměrně neortodoxně. Kate Meeusenová, dnes známá jako sestra Kate, měla za sebou kariéru v poradenství, byznysové vzdělání a zkušenosti ze života svobodné matky.
Z velkých firem však po letech přesedlala k rostlinám - konkrétně k léčebnému konopí, a v roce 2009 začala provozovat neziskovou organizaci dodávající marihuanu terminálně nemocným pacientům.
Vše nabralo nečekaný směr v roce 2011, kdy americká vláda rozhodla, že pizza s rajčatovou omáčkou se může počítat jako zelenina pro školní jídelny. "Řekla jsem si: Jestli je pizza zelenina, tak já jsem jeptiška," vzpomíná dnes s úsměvem sestra Kate.
Převlek jeptišky z tehdejšího Halloweenu si vzala na protest hnutí Occupy a reakce lidí ji zaskočila - mnozí ji brali vážně a vyzývali ji, aby založila vlastní řád. A ona to nakonec opravdu udělala. Ne však v rámci církve. Vytvořila moderní sestru - ženu, která je duchovní, ale zároveň podnikavá, soběstačná a propojená s přírodou.
Medicína s hodnotami
Sisters of the Valley se dnes skládají z 22 sester a osmi bratrů po celém světě. Není to náboženská organizace, ale komunita vyznávající hodnoty jako služba, poslušnost (vůči měsíčním cyklům, nikoli autoritám), jednoduchý život, aktivismus, cudnost (v jejich pojetí znamenající spíše diskrétnost než celibát) a ekologie.
Každý aspekt jejich práce - od výsadby až po sklizeň - se řídí lunárním kalendářem. Jejich produkty, především CBD tinktury, masti a oleje, vznikají v menším domě na pozemku, který slouží jako výrobní prostor. "Neříkáme tomu konopí. Říkáme tomu medicína," dodává sestra Sophia, která se stará o výrobu mastí.
Feminismus táhne
Na farmě žije momentálně pět sester, včetně zakladatelky Kate. Celý kolektiv je přístupný, otevřený a nechybí mu notná dávka humoru. "Na pianu se učím písničky, které nesnáším - křesťanské a národní hymny. Ale když budu dost trénovat, možná porazím místní křesťanské děti v soutěži," směje se sestra Kate, zatímco potahuje z jointa a pouští se do hraní "America the Beautiful".
Feminismus je u nich přirozenou součástí filozofie. "Ženy mají blíže k přírodě, jsme nositelky života a léčitelky," vysvětluje nejmladší ze sester, sestra Quinn, která má na starosti sociální sítě. Díky ní mají Sisters of the Valley desetitisíce sledujících na Instagramu a TikToku.
Boj s jasným cílem
Sestry doposud nezískaly oficiální povolení k pěstování konopí pro komerční účely. "Věříme, že nás už nikdo nezavře. Aby nás zrušili, museli by jít k soudu - a věřím, že žádný soudce by nezavřel podnik, který zaměstnává 10 lidí na jednom akru půdy," říká sestra Kate. Zároveň přiznává, že se šerifem i radnicí to nebylo vždy jednoduché, ale za ty roky se jim podařilo vybudovat si respekt.
Jejich závěrečné modlitby při sklizni? Někdy z vlastní knihy "Book of the Beguines", kterou si samy vymyslely, jindy citace ze Hry o trůny.
A cíl je jasný: rozšířit činnost, otevřít více farem, zaměstnat více žen a podporovat soběstačné mikropodniky. "Nechceme žít z darů jako tradiční církve. Nejsme náboženství. Jsme podnikatelky, léčitelky a aktivistky," shrnuje Kate.
Novodobé beguinky
Sisters of the Valley se často přirovnávají k beguinkám - zapomenuté středověké komunitě žen, které žily duchovně mimo církevní struktury, pracovaly, pečovaly o nemocné a byly samostatné. "Neromantizujeme minulost. Ale chceme navázat na ženskou tradici, která je v souladu s přírodou a životem," vysvětluje Kate.
Příběh Sisters of the Valley je důkazem, že spiritualita nemusí být svázaná s institucemi, že podnikání může být v souladu s přírodou a že ženy dokážou přetvořit systém podle vlastních pravidel. A i když jejich záměrem nebylo vytvořit nový řád, vzniklo něco, co má duchovní i společenský přesah.
"Když se svět rozpadá, lidé hledají nové cesty. A my jsme jedna z nich," uzavírá sestra Kate. Takže až příště uvidíte jeptišku s jointem, možná nejde o rouhání. Možná je to léčitelka nové generace.
Zdroj: Rolling Stone, The Times, Profimedia