Začalo jaro. Nastává jarní rovnodennost, noc a den budou stejně dlouhé

Ačkoliv nás ve škole učili, že jaro začíná 21. března, už jedenáct let ho vítáme o den dříve. Dneškem také nastává jarní rovnodennost, která zahajuje část roku, kdy den postupně převažuje nad nocí. I když je dnešek slunečný, ráno bylo na mnoha místech mrazivé. Jak to, že období spjaté s Velikonocemi a probuzením přírody začíná už dnes, a co přináší rovnodennost?

Rychlost, jakou se Země pohybuje kolem Slunce, a také náš kalendář mohou za to, že první jarní den už jedenáct let spadá na 20., nikoliv na 21. března. Astronomické jaro oficiálně započalo po 10. hodině dopolední, přičemž na mnoha místech nepřineslo příjemné ranní teploty, ale mrazíky. Během dne se však začalo oteplovat a na jihu Čech mohli lidé naměřit až na 18 stupňů. S takzvanou jarní rovnodenností se pojí krácení nocí a naopak prodlužování dnů. Rovnodennost s sebou nese postupné oteplování, které prospěje především květinám a rostlinám. V mnohých částech Česka se už před několika dny probudily třeba krokusy a sněženky. S prvním jarním dnem se pojí hned několik zajímavostí. Například slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Jakmile zapadne na severním pólu, na jižním pólu započne šest měsíců tmy. Vítání jara je též spojeno s nástupem znamení Berana, i když ve skutečnosti bude Slunce procházet Rybami. S astronomickým jarem se pojí také možná méně známá vzácnost. Tento jev totiž může začít už 19. března. Naposledy se to stalo v roce 1796, přičemž jaro znovu přivítáme takto brzy až v roce 2048.