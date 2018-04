Jarní úklid aneb kam vyhodit nepotřebné věci?

Většina z nás třídí odpad průběžně. Docela obstojně jsme si zvykli dělit plasty od skla i od papíru. Ti lepší z nás mají i speciální koš na bio odpad. Jak se ale zachováme v případě, když vyhazujeme staré oblečení, boty, nebo dokonce pneumatiky? Přikláníme se k hodnotám třídění našeho morálního já? Anebo zavřeme oči, ať nevidíme sami sebe, jak věci házíme do kontejneru se směsným komunálním odpadem, hlavně abychom se jich zbavili?

Má-li něco udržitelnou hodnotu, udržte ji!

Jistě už jste se setkali s pojmem udržitelná hodnota. Týká se především oblečení, bot a třeba domácích potřeb. Prostě věcí, které mají šanci chytit druhý dech s novým majitelem. Tak například kam vyhodit boty? Pokud ještě nemají to nejlepší za sebou, prodejte je, věnujte je nebo je vhoďte do kontejneru na textil. V případě, že už z botiček nic moc nezbývá a jejich život se chýlí ke konci, nemilosrdně je odvezte do sběrného dvora. Zvýšíte tak šanci, že s nimi bude ekologicky naloženo.

Pneumatiku v lese nepohodíš, ani ji nespálíš

Když máme za sebou něco tak snadného, jako je třídění šatníku, vrhněme se do sklepa. Jistě i vy tam, krom hromady jiného harampádí, najdete staré pneumatiky. Pokud si z nich nehodláte na zahradě udělat třeba květináče, pak je čas gumy vyhodit. Kam vyhodit staré pneumatiky, ptáte se?

Již od roku 2016 tato otázka tak trochu postrádá smysl, proč? Protože pneumatiky patří mezi odpad, jehož likvidaci si platíme při jeho pořízení. Co to znamená?

Výrobci a dodavatelé mají povinnost zřizovat tzv. místa zpětného odběru. V praxi by vám mělo stačit zajít do nejbližšího pneuservisu a ten by vás měl pneumatik bez řečí zbavit.

A zase ty nápojové kartony

Je to kolikrát k nevíře, člověk si poradí i s tak těžkým oříškem, jako jsou pneumatiky, a pak stojí před barevnými kontejnery s nápojovým kartonem a s očima upřenýma k nebi se ptá: "Kam vyhodit krabice od mléka?" Budete-li mít štěstí, moudrý muž na obláčku posvítí jasně bílým světlem na oranžový kontejner. Nápojové kartony jsou složené z několika materiálů, a tak si vysluhují speciální nádobu - ano oranžové barvy. Pokud se nikde v okolí vašeho bydliště nenachází, máte jedinou možnost. Přečtěte si samolepky na barevných kontejnerech, některý z nich vám jistě povolí do něj vhodit i nápojové kartony (to záleží na dané obci, kde odpad třídíte)