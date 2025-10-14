Megatajfun. Obrovské vlny odvlekly japonský Titanic, náklad rozdrtil pasažéry zaživa

Ničivý tajfun udeřil na Japonsko 26. září 1954 a změnil běh dějin tamní dopravy. Trajekt Toya Maru měl za běžných okolností převézt cestující z města Hakodate na ostrově Hokkaidó do přístavu Aomori na Honšú. Jenže ten den se nad Tsugaruovým průlivem rozzuřil tajfun Marie - v Japonsku známý jako Tajfun č. 15.
Původně byla proto plavba trajektu zrušena. Když se ale k večeru zdálo, že se počasí umoudřilo, kapitán se rozhodl vyplout. V 18.40 Toya Maru vyplula s naplněnou kapacitou cestujících i nákladu - v podpalubí vezla železniční vagony, které měly pokračovat v cestě po přistání na pevnině. Jenže krátce po vyplutí se tajfun znovu rozzuřil a zasáhl loď v plné síle.
Kapitán nařídil spustit kotvu a pokusil se bouři přečkat, ale vítr a obrovské vlny kotevní systém vytrhly a loď odvlekly. Trajekt narazil do skály, ztratil stabilitu a naklonil se tak, že voda začala zaplavovat spodní paluby i strojovnu. Motory přestaly fungovat, utržené vagony se začaly převracet a drtit cestující. Chaos, tma a zuřivý vítr proměnily palubu v past, ze které nebylo úniku.
Toya Maru se krátce poté převrátila a potopila jen několik set metrů od pobřeží. Zahynulo přibližně 1 150 až 1 170 lidí - nejvíce v historii japonské lodní dopravy. Tehdejší tisk přirovnával katastrofu k Titaniku, a podobně jako v jeho případě i tady sehrála roli kombinace lidské odvahy, špatného odhadu a síly přírody.
Tajfun Marie přitom nezničil jen Toya Maru. Téhož dne potopil i několik dalších nákladních trajektů a zhruba dvě stovky menších lodí. Na moři zahynulo dalších 275 členů posádek, čímž se počet obětí na moři vyšplhal přes 1 400. Celkem si tajfun po celé zemi vyžádal více než 3 tisíce lidských životů a zničil nebo poškodil na 1 100 plavidel.
Z neštěstí ale nakonec vzešla změna, která měla Japonsko ochránit před podobnými tragédiemi. Právě katastrofa Toya Maru přiměla vládu rozhodnout o výstavbě Seikanského tunelu - železničního spojení mezi Honšú a Hokkaidem vedeného hluboko pod Tsugaruovým průlivem. Když byl tunel v roce 1988 dokončen, stal se nejdelším podmořským tunelem světa. Symbolizoval nejen technický pokrok, ale i snahu proměnit bolest minulosti v jistotu budoucnosti.