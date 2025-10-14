Megatajfun. Obrovské vlny odvlekly japonský Titanic, náklad rozdrtil pasažéry zaživa

Magazín

26. září 1954 udeřil na Japonsko ničivý tajfun, který změnil běh dějin tamní dopravy. Trajekt Toya Maru měl za běžných okolností převézt cestující z města Hakodate na ostrově Hokkaidó do přístavu Aomori na Honšú. Jenže ten den se nad Tsugaruovým průlivem rozzuřil tajfun Marie - v Japonsku známý jako Tajfun č. 15.
Původně byla proto plavba trajektu zrušena. Když se ale k večeru zdálo, že se počasí umoudřilo, kapitán se rozhodl vyplout. V 18.40 Toya Maru vyplula s naplněnou kapacitou cestujících i nákladu - v podpalubí vezla železniční vagony, které měly pokračovat v cestě po přistání na pevnině. Zobrazit 7 fotografií
Původně byla proto plavba trajektu zrušena. Když se ale k večeru zdálo, že se počasí umoudřilo, kapitán se rozhodl vyplout. V 18.40 Toya Maru vyplula s naplněnou kapacitou cestujících i nákladu - v podpalubí vezla železniční vagony, které měly pokračovat v cestě po přistání na pevnině. Jenže krátce po vyplutí se tajfun znovu rozzuřil a zasáhl loď v plné síle.

Kapitán nařídil spustit kotvu a pokusil se bouři přečkat, ale vítr a obrovské vlny kotevní systém vytrhly a loď odvlekly. Trajekt narazil do skály, ztratil stabilitu a naklonil se tak, že voda začala zaplavovat spodní paluby i strojovnu. Motory přestaly fungovat, utržené vagony se začaly převracet a drtit cestující. Chaos, tma a zuřivý vítr proměnily palubu v past, ze které nebylo úniku.

Toya Maru se krátce poté převrátila a potopila jen několik set metrů od pobřeží. Zahynulo přibližně 1 150 až 1 170 lidí - nejvíce v historii japonské lodní dopravy. Tehdejší tisk přirovnával katastrofu k Titaniku, a podobně jako v jeho případě i tady sehrála roli kombinace lidské odvahy, špatného odhadu a síly přírody.

Tajfun Marie přitom nezničil jen Toya Maru. Téhož dne potopil i několik dalších nákladních trajektů a zhruba dvě stovky menších lodí. Na moři zahynulo dalších 275 členů posádek, čímž se počet obětí na moři vyšplhal přes 1 400. Celkem si tajfun po celé zemi vyžádal více než 3 tisíce lidských životů a zničil nebo poškodil na 1 100 plavidel.

Z neštěstí ale nakonec vzešla změna, která měla Japonsko ochránit před podobnými tragédiemi. Právě katastrofa Toya Maru přiměla vládu rozhodnout o výstavbě Seikanského tunelu - železničního spojení mezi Honšú a Hokkaidem vedeného hluboko pod Tsugaruovým průlivem. Když byl tunel v roce 1988 dokončen, stal se nejdelším podmořským tunelem světa. Symbolizoval nejen technický pokrok, ale i snahu proměnit bolest minulosti v jistotu budoucnosti.

Video: Vzácné záběry z ponoru k vraku Titanicu:

Vzácné záběry z ponoru k potopenému Titaniku v roce 1986 | Video: Reuters
