Japonsko testuje "štěkající" vlaky. Mají pomoci zabránit srážkám se zvířaty

před 11 hodinami

Japonské železnice zkoušejí nový způsob, jak předcházet srážkám s divokou zvěří. Vlaky teď vydávají zvuky jako psi a jeleni, což by mělo významně snížit počet nehod.

Japonské železnice jsou pověstné svou spolehlivostí. Někdy se však ani jim nevyhnou zpoždění, například kvůli srážce se zvířaty. Japonští železničáři se tomu nyní rozhodli čelit poměrně neobvyklou metodou. Vlaky v Japonsku tak dostávají speciální reproduktor, který přehrává výstražné jelení funění či psí štěkání.

Nová metoda podle serveru BBC odhání hlavně jeleny, kteří se takových zvuků bojí. Zvířata přitom ke kolejím láká nutnost dostat do svého jídelníčku železo. Lížou proto koleje, ze kterých se vlivem tření kol odlupují drobné železné piliny.

První testy ukázaly, že se díky opatření snížil počet zahlédnutých zvířat z oken vlaku až o 45 procent, píše The Telegraph. Do provozu by se pak systém na odhánění jelenů měl dostat ještě letos.

Japonské ministerstvo dopravy uvedlo, že jen za rok 2016 se vlak kvůli srážce s jelenem zpozdil v 613 případech. Kromě zařízení na vlakových soupravách se počítá i se stálými reproduktory rozmístěnými kolem tratí. Ty by odpuzovaly jeleny v místech, kde se nejčastěji zdržují. Takové opatření by se mělo týkat jen oblastí, kde nežijí lidé, aby je zvířecí zvuky nerušily.

Vědci také zkoumali, který druh zvuku zvířata nejvíce odpuzoval. Nejúčinnější nahrávka se podle Výzkumného železničního institutu v Tokiu (RTRI) skládá ze tří vteřin jeleního frkání a dvaceti sekund psího štěkotu. To má zvířata upozornit na nebezpečí a účinně je odehnat. Dříve už Japonci zkoušeli odstrašovat zvířata červenými světly či lvím trusem ve spreji. Tyto postupy ale nebyly příliš účinné, sprej například fungoval vždy jen do prvního deště.

Další plán na snížení úmrtí jelenů využívá systém řízených železničních přechodů. Zvěř na tato místa navádí ultrazvukové vlny ve chvílích, kdy nejede žádný vlak. Tento nápad dramaticky snížil počet úmrtí jelenů na všech místech, kde byl testován.

Nejde však o první případ, kdy se v Japonsku propojily zvířata a železnice. V prefektuře Nara totiž jezdí pozemní lanovka, která má vozy ve tvaru psů a koček. Pasažéři, kteří nemají v oblibě domácí mazlíčky, se pak mohou svézt lanovkou, která vypadá jako piano nebo dort.