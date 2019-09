Japonsko má nejstarší hráče ragby na světě. Touchdown se nebojí dát ani v 80 letech

Do mistrovství světa v ragby zbývá pár týdnů. Jeho hostitelem bude letos Japonsko, a přestože nepatří mezi pravidelné šampiony, byla dlouhou dobu jednou ze zemí s nejvyšším počtem ragbyových hráčů. Desítky tisíc z nich se přitom sdružují ve sportovních klubech pro veteránské ragbisty. Japonským matadorům je sice často přes 80 let, ragby ale hrají jako za mlada.

Vypadá to podobně, jako když se na vesnici hraje fotbalový zápas, i japonští veteráni berou svá ragbyová utkání smrtelně vážně. Zatímco v Česku jsou ale osmdesátníci na hřišti spíš výjimkou, v Japonsku patří veteránští hráči ragby k velmi aktivním členům oddílů.

Tokijský klub Fuwaku funguje od roku 1948 a je jedním ze 150 oddílů v zemi, které pořádají zápasy pro hráče starší čtyřiceti let. Jeden z nejstarších členů, 86letý Ryuichi Nagayama, dokazuje, že na věku ve sportu ne vždycky záleží.

Tokijský lékař si na hře britského původu zamiloval hlavně posezení po tréninku. "Narážíte do sebe a různě se pošťuchujete, ale to všechno vám vynahradí setkání po zápase, kde je ohromná zábava," popsal pro agenturu Reuters.

Ryuichi Nagayama si je sice velmi dobře vědom rizik, která jsou s hraním ragby spojená, láska ke sportu je ale vyvažuje. Při snaze probojovat se s míčem za svou polovinu, nejlépe až k bílé čáře, utrpěl nejedno zranění. "Od té doby, co jsem členem týmu, jsem měl už dvakrát zlomená žebra a jednou jsem si zlomil i klíční kost," vypočítává Nagayama.

Aktivního důchodce a stále praktikujícího lékaře však nic nezastaví. "Když cítím, že mám slabý či nepravidelný tep, vezmu si léky a hraji dál. Asi to zní zvláštně, ale před pár lety jsem ztratil manželku a teď by mi vůbec nevadilo, kdybych při ragby i umřel," dodává.

Ragby hraje v Japonsku 10 tisíc veteránů

Manažer klubu Fuwaku Mitsuaki Okajima odhaduje, že v Japonsku je v současné době okolo 10 tisíc aktivních ragbyových veteránů. V jeho oddílu hraje okolo tří stovek lidí všech věkových kategorií.

Ragby je navíc Japonsku také jednou z cest, jak bojovat s osamělostí ve stáří. Své o tom ví 71letý hráč britského původu, Tony Hartley, který se s místními dal do řeči právě díky ragby.

"Před sedmi lety jsem byl na zápase Tokyo Sevens a dal jsem se do řeči s vedle stojícím mužem, který měl na tričku nápis 'Fukawu Rugby Klub od roku 1948'. Ten rok jsem se narodil, tak jsem byl zvědavý, co to znamená. A on mi řekl, že mě představí v klubu, což následující týden udělal, a od té doby hraju," popsal Hartley.

A dodal, že nic podobného ve Velké Británii neexistuje. "Byla to pro mě skvělá příležitost se s někým seznámit," uvedl.

Organizátoři blížícího se světového šampionátu doufají, že mezinárodní ragbyová akce zvedne vlnu zájmu o tento původně britský sport zejména mezi mladšími Japonci. Japonsko totiž s celkovým počtem 120 tisíc hráčů kdysi patřilo mezi desítku zemí s největším počtem ragbyových nadšenců.

