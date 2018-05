Jaký elektromateriál nesmí chybět ani ve vaší domácnosti?

Pro hladký chod domácnosti byste měli vždy mít v zásobě pár elektro drobností i v případě, pokud nejste elektrikář, či odborník v oblasti elektrotechniky.

Doma je používá každý. A nastane chvíle, kdy budete litovat, pokud nemáte v zásuvce rezervní kousek. Ano, tou nezbytností jsou žárovky. A pravděpodobně budete hledat LED žárovky. Záleží, jak máte koncipovanou domácnost, zda si vystačíte s klasickými modely, či budete potřebovat stmívatelné, speciálně tvarované, či s konkrétními funkcemi.

Zásadním kritériem pro výběr je typ patice vašich svítidel, aby rezervní žárovky pasovaly. V drtivé většině se jedná o patici E17, menší E14, či reflektorové GU10. Doporučujeme před koupí ověřit. Druhým důležitým kritériem je volba intenzity záření a teploty chromatičnosti. Chcete li zažitou klasiku v podobě záře původních neúsporných žárovek, sáhněte po LED žárovkách s 8W, jež vyzařují tolik světla, jako kdysi 60W klasické žárovky s teplou bílou barvou svícení.

Samozřejmě ideálním řešením je zakoupit náhradu pro každé svítidlo zvlášť, aby vyhovovala vašim požadavkům na intenzitu a teplotu barvy v jednotlivých částech interiéru. Vybírejte žárovku tak, aby vám její světlo sloužilo a zároveň, aby vám bylo příjemné. Pro odpočinek je nejlepší teplé bílé světlo (2 800 - 3 300K), které uklidňuje, navozuje pohodu a prostor pak působí útulně. LED žárovku s takzvaným denním bílým světlem v rozsahu 5 000 - 6 000K vybírejte pro prostory jako je dílna či pracovna, kde potřebujete být aktivní. Chladné bílé světlo, je vhodné i do kuchyně či koupelny. Prostor pak vypadá čistě a moderně.

Dalším pomocníkem, na kterého nelze zapomínat nejen v domácnosti, je ruční svítilna. Zachrání vás, ať už vypadne proud, budete potřebovat posvítit do temného koutku, či do nitra stávkujícího domácího spotřebiče. Pro interiérové občasné posvícení stačí svítilna malých rozměrů. Pokud budete svítit na zahradě i za nepříjemných povětrnostních podmínek, nebo vyrazíte kempovat, mohla by se vám hodit voděodolná s pogumovaným nebo celogumovým tělem. Svítilny disponují i pokročilými funkcemi jako je úprava kuželu světla, ale i praktickými doplňky jako poutko pro zavěšení na stálé místo, kde baterky najdete i po tmě.

Dálkové ovládání, elektronické hračky, kouřová čidla, nástěnné hodiny, digitální fotoaparáty, nebo třeba aku nářadí mají jedno společné. Potřebují baterie. A je dobré mít v zásobě dostatek. Přeci jen, přístrojů, které je potřebují, se nalezne i u vás doma mnoho. Vybírat můžete z nabídky jednorázových článkových baterií nebo z dobíjecích. Výhodou jednorázových je jejich pořizovací cena a fakt, že nepotřebujete pořizovat dobíjecí akumulátor. Je vhodné používat je do přístrojů, kde baterie vydrží déle a není potřeba často obměna jako například v bezpečnostní technice. Do přístrojů, které mají spotřebu baterií vyšší je lepší a výhodnější pořídit baterie dobíjecí. Počáteční náklady jsou vyšší, protože musíte koupit i nabíječku, nicméně baterie vám při správném uskladnění a používání vydrží opravdu dlouho, což má i příznivý vliv na životní prostředí. Zkuste tedy uvažovat nad koupí dobíjecích baterií pro vaše nářadí nebo hračky vašich dětí. Elektro přístroje, které nepotřebují k fungování baterie, se napájejí ze sítě. A nejčastější omezení? Krátký kabel! Proto buďte připraveni a mějte vždy po ruce prodlužovací kabel. Výběr je velmi široký a záleží jen na vašich preferencích. Pokud potřebujete delší kabel na práci na zahradě, nebo máte elektrické pomocníky na úklid půdy či schodiště, oceníte kabel na bubnu.. Ten má praktické držadlo, může mít zabudované tři až čtyři zásuvky. Výhodou je komfortní přenášení a také to, že se vám prodlužovačka nikdy nezamotá!

V případě, že nenajdete uplatnění pro dlouhý kabel navinutý na bubnu, budou se vám hodit stahovací pásky, které zkrotí klasické prodlužovačky. Jistě se i u vás doma najde mnoho kabelů a stahovací pásky vám v nich pomohou udržet pořádek. Černé VPC stahovací pásky jsou odolné UV záření, odolné olejům, benzínu, i kyselinám.

Pásek je vybaven ozubeným zádržným systémem, díky kterému zůstane svazek pevný a nepovolí se. Uplatnění pro ně tedy najdete, jak v dílně, tak i na zahradě, kde jimi můžete upevnit podpěru stromků nebo sazenic, svázat zahradní hadici nebo upevnit pergolu. Zjistíte ale, že pro ně najdete mnoho dalších uplatnění, se kterými jste původně nepočítali.