Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jaké dárky chce letos každý pod stromeček?

komerční článek
před 3 hodinami
Vánoční svátky se nezadržitelně blíží a my začínáme přemýšlet, čím letos překvapit své nejbližší pod stromečkem. Pokud hledáte inspiraci pro originální, praktické a stylové dárky, máme pro vás přehled těch nejžádanějších tipů, které letos opravdu frčí. Připravte se na radostné úsměvy, spokojené maminky, nadšené tatínky i rozzářené dětské oči!
Foto: pexels.com

Dárky pro maminku: Styl, pohodlí i praktičnost

Maminka si zaslouží něco výjimečného. Hitem letošních Vánoc jsou módní kousky, které podtrhnou její osobitý styl - ať už jde o elegantní šaty, útulné svetry nebo nadčasové doplňky. Maminky si je samy většinou nekoupí, myslí spíš na další členy rodiny. A Vánoce jsou ideálním okamžikem, kdy jim přání splnit.

Foto: vermont.eu

Chcete být spíš praktičtí? Pak vsaďte na něco do kuchyně. Ale ne, že ji pořídíte nějakou elektroniku nebo nádobí. Vsaďte na krásné sklenice nebo designový porcelán, který zaručeně potěší každou ženu, která ráda tvoří a pohostí celou rodinu.

Co potěší tatínka? Moderní i praktické dárky

Tatínkové ocení dárky, které jim usnadní pracovní i volný čas. Skvělým tipem je brašna na notebook - prostorná, stylová a odolná, díky které bude mít všechny důležité věci vždy po ruce. Milovníky technologií potěší i chytré doplňky do kanceláře nebo na cesty. Pokud hledáte něco více osobního, zkuste elegantní peněženku nebo kvalitní pásek.

Foto: Usnu.cz

Domečkové postele a kvalitní matrace: Dětský sen pod stromeček

Děti letos sní o domečkových postelích, které promění jejich pokojíček v kouzelné místo na hraní i odpočinek. Domečkové postele jsou nejen krásné, ale i bezpečné a funkční. Přes den si v nich děti mohou hrát, večer pak uléhat ke spánku plnému krásných snů.

Náš tip: Aby radost byla dokonalá, nezapomeňte ani na kvalitní matraci, která zajistí zdravý spánek a dostatek energie na nové dobrodružství. Vybírejte matraci z antialergických a zdravotně nezávadných materiálů na míru vašemu dítěti. Každý z nás má totiž na matraci jiné nároky, pro zdravý vývoj dětské páteře se navíc doporučují spíš tvrdší matrace. Tak na to nezapomínejte.

Foto: Moira.cz

Tipy na dárky pro celou rodinu

  • Funkční termoprádlo jako ideální doplněk pro zimní sporty i výlety na hory. Už dávno není jen výsadou sportovců. Funkční oblečení zahřeje děti i rodiče a díky moderním materiálům je maximálně pohodlné.

  • Společenské hry jsou skvělý způsob, jak trávit společné chvíle a užít si spoustu zábavy i doma.

  • Hřejivé povlečení z mikroplyše. Nic neudělá zimní večery příjemnějšími než měkoučké povlečení, ve kterém se bude krásně usínat celé rodině.

  • Personalizované dárky - Hrníčky, polštářky nebo kalendáře s vlastními fotografiemi potěší každého, kdo si rád připomíná společné zážitky.

  • Hledáte nějaký větší dárek pro celou rodinu? Co třeba společný výlet na hory nebo za teplem k moři?

Letos budou pod stromečkem vévodit dárky, které spojují krásu, praktičnost a pohodlí. Ať už vyberete cokoli, hlavní je, že svým blízkým dáte najevo, jak vám na nich záleží. Veselé Vánoce!

 
