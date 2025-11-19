Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak vybrat ideální pracovní rukavice

před 3 hodinami
Ať už jste profesionální řemeslník, zapálený kutil nebo se jen rádi staráte o zahradu, rukavice patří mezi nejdůležitější součást výbavy.
Foto: Ardon

Vybrat ty správné ale nemusí být tak snadné, jak se zdá. Trh nabízí nespočet druhů - od tenkých jednorázových až po masivní svářečské.

Zorientujte se v materiálech ochranných pracovních rukavic

  • Kožené rukavice jsou léty prověřenou klasikou. Většinou se vyrábějí z hovězí nebo vepřové kůže. Jsou extra odolné vůči oděru a protržení. Hodí se pro těžší práci na stavbě, v dílně, při manipulaci s hrubým materiálem nebo při svařování (zde se používá speciální kůže odolná vůči žáru). Kůže je také relativně prodyšná a časem se krásně přizpůsobí tvaru vaší ruky.
  • Syntetické materiály (Nitril, Latex, PU): Moderní doba přinesla syntetické materiály, které mají skvělé specifické vlastnosti. Nejčastěji se s nimi setkáte ve formě "máčených" rukavic, kdy je textilní základ potažen ochrannou vrstvou.
    • Nitril: Je odolný vůči olejům, tukům a mnoha chemikáliím. Je také velmi pevný a odolný proti propichu. Skvělá volba pro automechaniky nebo práci v průmyslu.
    • Latex: Je velmi pružný a nabízí skvělý úchop a citlivost. Často se používá pro úklidové nebo laboratorní práce. Pozor si musí dát lidé s alergií na latex.
    • Polyuretan (PU): Je velmi tenký a lehký. Rukavice máčené v PU poskytují vynikající cit v prstech a obratnost. Jsou ideální pro jemnou montáž, kompletaci výrobků nebo práci ve skladu, kde potřebujete manipulovat s drobnými předměty.
  • Textilní a pletené rukavice chrání hlavně před špínou a lehkými oděrkami. Velmi často se ale používají jako základ pro výše zmíněné rukavice, kde tvoří pohodlnou vnitřní vložku.

Jak poznáte kvalitní pracovní rukavice

Určitě jste si na rukavicích všimli různých značek a čísel. Nejsou tam pro ozdobu, říkají, co přesně rukavice vydrží. Pod piktogramem kladívka najdete čtyři (někdy i pět nebo šest) čísel a písmen, která znamenají:

  1. Odolnost vůči oděru (1-4): Jak rychle se rukavice prodře.
  2. Odolnost vůči prořezu (1-5): Jak dobře chrání před ostřím.
  3. Odolnost vůči protržení (1-4): Jakou sílu vydrží, než se roztrhne.
  4. Odolnost vůči propichu (1-4): Ochrana proti hřebíkům nebo třískám.

Kromě toho můžete najít piktogramy pro ochranu proti chemikáliím, chladu nebo teplu a ohni. Vždy si vybírejte rukavice podle rizik, kterým budete čelit.

TIP: Kombinované rukavice ARDON®THUNDER MAGNETIC patří mezi to nejlepší na trhu.

Jak vybrat správnou velikost a střih

Ani ty nejlepší rukavice nebo pracovní oděvy vás neochrání, pokud nesedí. Příliš velké rukavice kloužou, ztrácíte v nich cit a věci vám mohou padat z rukou. Naopak příliš těsné rukavice omezují krevní oběh, způsobují křeče a ruce se v nich nadměrně potí. Jak tedy vybrat správně? Změřte si obvod dlaně krejčovským metrem (přes klouby, bez palce). Většina výrobců má jasné velikostní tabulky (obvykle značené čísly 6 až 11), které vám pomohou.

Důležitá je také manžeta. Krátká pletená manžeta je pohodlná a nebrání v pohybu zápěstí. Delší tuhá manžeta (často u svářečských nebo chemických rukavic) chrání i část předloktí.

TIP: Při výběru pracovních rukavic se neřiďte jen cenou. Soustřeďte se na to, vůči jakým rizikům se potřebujete chránit a jaká velikost vám perfektně sedne. Široký výběr rukavic, oděvů a pracovní obuvi na jednom místě naleznete v e-shopu ARDON.

 
