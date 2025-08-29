Tohle si Američané za rámeček nedali. Sovětští špioni je převezli geniálním trikem

Před osmdesáti lety, v posledních týdnech druhé světové války, se zdálo, že spolupráce mezi Spojenými státy a Sovětským svazem jen vzkvétá. Jako symbol přátelství darovali Sověti americkému velvyslanci Williamu Averellu Harrimanovi v Moskvě ručně vyřezávaný státní znak Spojených států, takzvanou Velkou pečeť. Velvyslanec si cenný dar vystavil ve své rezidenci ve Spaso House, kde visel až do roku 1952.
Geniální trik
Nevěděl ale, že s pečetí získal i tajné odposlouchávací zařízení. Sověti sedm let poslouchali jeho důvěrné rozhovory, píše BBC. Jednalo se o jeden z nejgeniálnějších triků studené války, který dodnes udivuje techniky i historiky.
Vynálezce z gulagu
Za geniálním designem "Věci" stojí Lev Sergejevič Těrmen, ve světě známější jako Léon Theremin. Tento ruský vynálezce je ale proslulý především díky svému hudebnímu nástroji, který se po něm jmenuje - těremin. Těremininův život byl plný zvratů. V 20. a 30. letech byl oslavován v USA jako hvězda, ale v roce 1938 byl unesen sovětskou tajnou policií a poslán do gulagu. Jeho technický talent ale nakonec využily sovětské úřady, a tak Těremin ve speciálních tajných laboratořích vyvíjel špionážní zařízení, včetně "Věci".
Američané mu dali přezdívku "Věc" (The Thing). A nebyla to jen tak obyčejná štěnice. Byla to technická rarita bez jakékoliv elektroniky nebo baterie. Fungovala na principu pasivního rezonátoru, který se aktivoval až tehdy, když Sověti z nedaleké budovy vyslali vysokofrekvenční signál. Pečeť sloužila jako anténa a zároveň jako mikrofon, který přenášel zvuky a rozhovory z místnosti.
Ucho ze dřeva
Zařízení zůstalo neodhaleno neuvěřitelných sedm let. Jeho existence vyšla najevo až v roce 1951, když britský radista náhodou zachytil podivný rádiový signál, který přenášel lidské hlasy. Američané rezidenci okamžitě prohledali, ale trvalo jim ještě celý rok, než přišli na to, že neviditelným uchem je právě pečeť vyřezaná z jasanu.
"Po dlouhou dobu byla naše země schopna získávat specifické a velmi důležité informace, které nám poskytovaly určité výhody ve studené válce," vzpomínal Vadim Gončarov, jeden ze sovětských techniků, kteří zařízení obsluhovali.
Velká pečeť se stala veřejným tajemstvím až v roce 1960. Po sestřelení amerického špionážního letounu U-2 nad sovětským územím ji američtí diplomaté ukázali na zasedání OSN, aby dokázali, že špionáž není jen záležitostí jedné strany.
Zdroj: BBC