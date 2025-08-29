Magazín

Tohle si Američané za rámeček nedali. Sovětští špioni je převezli geniálním trikem

Magazín obi Magazín, obi
před 21 hodinami
Je to příběh jako z divokého špionážního románu, ale skutečně se před osmdesáti lety odehrál. Sověti na prahu studené války nachytali Američany v nedbalkách, povedlo se jim dostat odposlech přímo do pracovny velvyslance USA v Moskvě.
Rozhovor mezi vevyslancem USA Thompsonem (vlevo) a sovětským ambasadorem Dobryninem v rezidenci Spaso house v Moskvě v roce 1968. "Věc" už nefungovala.
Rozhovor mezi vevyslancem USA Thompsonem (vlevo) a sovětským ambasadorem Dobryninem v rezidenci Spaso house v Moskvě v roce 1968. "Věc" už nefungovala. | Foto: Profimedia.cz

Před osmdesáti lety, v posledních týdnech druhé světové války, se zdálo, že spolupráce mezi Spojenými státy a Sovětským svazem jen vzkvétá. Jako symbol přátelství darovali Sověti americkému velvyslanci Williamu Averellu Harrimanovi v Moskvě ručně vyřezávaný státní znak Spojených států, takzvanou Velkou pečeť. Velvyslanec si cenný dar vystavil ve své rezidenci ve Spaso House, kde visel až do roku 1952.

Geniální trik 

Nevěděl ale, že s pečetí získal i tajné odposlouchávací zařízení. Sověti sedm let poslouchali jeho důvěrné rozhovory, píše BBC. Jednalo se o jeden z nejgeniálnějších triků studené války, který dodnes udivuje techniky i historiky.

Vynálezce z gulagu

Za geniálním designem "Věci" stojí Lev Sergejevič Těrmen, ve světě známější jako Léon Theremin. Tento ruský vynálezce je ale proslulý především díky svému hudebnímu nástroji, který se po něm jmenuje - těremin. Těremininův život byl plný zvratů. V 20. a 30. letech byl oslavován v USA jako hvězda, ale v roce 1938 byl unesen sovětskou tajnou policií a poslán do gulagu. Jeho technický talent ale nakonec využily sovětské úřady, a tak Těremin ve speciálních tajných laboratořích vyvíjel špionážní zařízení, včetně "Věci".

Američané mu dali přezdívku "Věc" (The Thing). A nebyla to jen tak obyčejná štěnice. Byla to technická rarita bez jakékoliv elektroniky nebo baterie. Fungovala na principu pasivního rezonátoru, který se aktivoval až tehdy, když Sověti z nedaleké budovy vyslali vysokofrekvenční signál. Pečeť sloužila jako anténa a zároveň jako mikrofon, který přenášel zvuky a rozhovory z místnosti.

Ucho ze dřeva

Zařízení zůstalo neodhaleno neuvěřitelných sedm let. Jeho existence vyšla najevo až v roce 1951, když britský radista náhodou zachytil podivný rádiový signál, který přenášel lidské hlasy. Američané rezidenci okamžitě prohledali, ale trvalo jim ještě celý rok, než přišli na to, že neviditelným uchem je právě pečeť vyřezaná z jasanu.

"Po dlouhou dobu byla naše země schopna získávat specifické a velmi důležité informace, které nám poskytovaly určité výhody ve studené válce," vzpomínal Vadim Gončarov, jeden ze sovětských techniků, kteří zařízení obsluhovali.

Velká pečeť se stala veřejným tajemstvím až v roce 1960. Po sestřelení amerického špionážního letounu U-2 nad sovětským územím ji američtí diplomaté ukázali na zasedání OSN, aby dokázali, že špionáž není jen záležitostí jedné strany.

Zdroj: BBC

 
Mohlo by vás zajímat

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

Když opilci psali dějiny a okupovali média. Unesený tučňák i pátrání po sobě samém

Když opilci psali dějiny a okupovali média. Unesený tučňák i pátrání po sobě samém
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah USA SSSR špionáž lifestyle studená válka Rozcestník IG Přehled zpráv

Právě se děje

před 2 minutami
V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

"Pracovní trh stále vězí v krizi," uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe.
před 13 minutami
Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona. Ve středu 3. září se tam uskuteční open air koncert Michael Jackson Symphony.
před 14 minutami
Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě
Přehled

Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě

Srpnové volno nabídlo pilotům formule 1 šanci na odpočinek, ale i možnost načerpat síly před těžkou druhou polovinou sezony.
před 20 minutami
Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Na Pražském hradě se objevil nečekaný obyvatel. Turisty baví, zahradníky okouzluje. Příběh páva Karla, který si Hrad vybral za domov.
před 34 minutami
Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí
7:01

Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí

Psycholog Jan Kulhánek: videohry dnes učí i škodí. Pomáhá hlavně dialog, ne zákazy, říká v podcastu Krotielé bossů.
před 57 minutami

Jeden mrtvý po útoku agresora, který po sporu najel autem do lidí

Jeden člověk zahynul a pět dalších utrpělo v noci na sobotu zranění, když útočník ve francouzském městě Évreux najel po hádce v baru do davu lidí. Podle agentury AFP o tom informovala prokuratura,…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě.
Další zprávy