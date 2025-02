Místo cracku bambucké máslo, kokain jako polystyren. Jak se tvoří drogy pro seriály?

Falešné drogy na filmovém plátně mohou vypadat neuvěřitelně autenticky. Scénografové tráví týdny výrobou „kokainu“ z polystyrenu, „marihuany“ z mechu a „cracku“ z bambuckého másla. Jejich cílem je vytvořit co nejrealističtější rekvizity – bezpečně a legálně – a někdy to přináší velmi nečekané výzvy.

Zpravodajský server The Guardian zjišťoval u televizních a filmových scénografů, jak se napodobují drogy na televizní obrazovce - od zobání cukrových pilulek až po šňupání vitamínu D.

"Kufry plné drog nejsou něco, co byste čekali, že budete nosit do práce," řekl listu Paul Cross, scénograf kriminalitou okořeněného superhrdinského seriálu Supergen, který měl premiéru v loňském roce.

Pro tento seriál musel Cross obstarat slušnou dávku drog - byť falešných, napsal The Guardian. A tak nedávno jel po Londýně s dodávkou plnou falešných cihliček kokainu. "Je to docela divný pocit," řekl. "Rozhodně ne něco, co bystě dělali v každodenním životě."

Autenticita je důležitá

V moderních televizních seriálech - ať už jsou pro teenagery nebo milovníky detektivek - jsou scény s drogami často klíčové. A zajistit, aby tyto momenty byly bezpečné, legální a realistické, je pro producenty natolik důležité, že na jejich správné provedení mohou padnout značné finanční prostředky.

Na každé cihle kokainu, která skončí v televizním drogovém doupěti, strávil někdo jako Cross celé týdny, aby vytvořil dokonalou práškovou texturu. A do každé pilulky, kterou některý z herců spolkne, jde obrovské množství práce, aby bylo stoprocentně jisté, že je neškodná.

Pro všechny rekvizity, které herci šňupou, kouří nebo polykají, platí přesně nastavená pravidla. Kokain se často nahrazuje glukózou, práškovým vitamínem B12 nebo C, i když nejběžnější náhražkou je mléčný nebo laktózový prášek.

"V nose se vám smíchá s vodou a v zásadě se změní na mléko," vysvětlil listu The Guardian Philipp Barnett, který pracoval na americkém dramatickém seriálu o dospívání Euforie, stejně jako na seriálu Griselda o kolumbijských pašerácích kokainu.

Pokud jde o marihuanu, často se používají její legální alternativy - kytky vypěstované bez psychoaktivních látek. Cokoli dalšího, co se kouří, jsou obvykle bylinné cigarety bez nikotinu.

Extáze a diazepam se někdy nahrazují bonbóny, ale častěji cukrovými pilulkami koupenými u lékárníků, kteří se specializují na placebo léky vyráběné speciálně pro televizi - samozřejmě s podrobným seznamem alergenů.

Náhražky stojí klidně tolik jako drogy pravé

"Společnosti vyrábějící placebo jsou hrozně drahé," řekl Cross deníku The Guardian. "Klidně můžete utratit 1000 liber (asi 30.000 korun) a dostanete stejné množství, jako byste na ulici kupovali pravou drogu," dodal.

To znamená, že když jsou potřeba drogy ve větším měřítku, například na naplnění drogového doupěte falešnou MDMA, crack kokainem, kokainem a marihuanou, jako v seriálu Supergen, musí být produkce kreativní. Na crack kokain proto použili bambucké máslo, které se "nerozpouští stejně, ale z dálky vypadá autenticky", řekl Cross listu.

Jako marihuana posloužil mech svázaný nití, nastříkaný lepidlem a obalený v bylinkách. A tisíc cihel kokainu vzniklo s pomocí aranžérské pěny zabalené do smršťovací fólie. Celý proces trval asi měsíc a na výrobě a balení "drog" pracovalo osm lidí na plný úvazek.

V Griseldě použil Barnett a jeho tým polystyrenové cihly posypané sušeným mlékem. "V jedné scéně se Griselda zmocní balíčku kokainu od konkurence a obřadně ho zapálí. Museli jsme zajistit, aby hořel tak, aniž by se roztavil na polystyrenovou kaši," řekl Barnett podle The Guardian.

Málem hořící palmy i drogy tak realistické, že se kradou

"Největší překvapení ale přišlo, když jsme scénu natáčeli s dronem: Stoupavý proud z ohně v kombinaci s klesavým proudem dronu vytvořil ohnivý vír a málem jsme zapálili okolní palmy," dodal Barnett.

Robb Wilson King, scénograf seriálu Perníkový táta, při natáčení konzultoval jak s agenty amerického Úřadu pro potírání drog (DEA), tak s dealery na ulicích v Albuquerque, kde se pořad natáčel.

"Díky tomu jsme měli přístup do čtvrtí a domů, kde se vařil perník," řekl King britskému listu. "Dokonce jsme se s některými z těch lidí spřátelili," dodal s tím, že má pořád v paměti vzpomínku na chemický pach vyráběné drogy.

"Bylo to dost děsivé. Máte co do činění s vážně nebezpečnou věcí. Kdyby se v naší přítomnosti něco pokazilo, mohlo nám to ublížit. Ale bylo důležité to cítit a vidět, abychom to mohli promítnout do našeho seriálu," řekl King. Nakonec pro natáčení vytvořili tak realisticky vypadající "perník", že ho několikrát kdosi během natáčení ukradl.