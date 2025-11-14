Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Jak se starat o stříbrné šperky, aby dlouho vydržely

Stříbrné šperky patří mezi nejoblíbenější doplňky vůbec. Jsou elegantní, nadčasové a díky své univerzálnosti se hodí ke každému outfitu. Aby však zůstaly krásné po dlouhá léta, potřebují pravidelnou péči. Stříbro je totiž živý kov, který reaguje na okolní prostředí. Bez správné údržby může ztrácet lesk nebo zčernat. Naštěstí se tomu dá snadno předejít, pokud víte, jak na to.
Proč je důležité o stříbro pečovat

Každý stříbrný šperk má svou životnost a tu významně ovlivňuje způsob, jakým s ním zacházíte. Stříbro je sice poměrně odolný kov, ale reaguje s kyslíkem a sírou, které se běžně vyskytují ve vzduchu, a proto může časem ztmavnout. Vliv má i pot, kosmetika, parfémy nebo chlorovaná voda. Pravidelná péče o stříbro je proto klíčem k tomu, aby vaše oblíbené náušnice, prsteny nebo náhrdelníky zůstaly stále stejně zářivé jako v den, kdy jste je pořídili.

Jak často a čím šperky čistit

Frekvence čištění závisí na tom, jak často své šperky nosíte. Pokud po nich saháte denně, je dobré je alespoň jednou týdně lehce otřít měkkým hadříkem z mikrovlákna, který odstraní prach, mastnotu a pot. Jednou za několik týdnů pak dopřejte šperkům důkladnější čištění šperků.

Pokud máte šperk s kameny nebo perlami, buďte opatrní. Ne všechny drahé kameny snášejí kontakt s vodou nebo čistícími prostředky. V takovém případě je lepší svěřit údržbu odborníkovi.

Co dělat a čemu se vyhnout

Jednou z nejčastějších chyb je nošení šperků při každé činnosti. I ten nejkvalitnější kousek potřebuje občas odpočívat. Stříbrné náušnice, prsteny nebo řetízky si proto sundávejte před sprchováním, cvičením, spaním nebo úklidem. Kontakt s vodou, potem, dezinfekcí nebo čisticími prostředky totiž urychluje oxidaci a způsobuje ztrátu lesku.

Dalším častým prohřeškem je aplikace parfému či laku na vlasy přímo na šperk. Chemické látky reagují se stříbrem a mohou vytvořit tmavý povlak, který se obtížně odstraňuje. Správný postup je jednoduchý: nejdříve naneste parfém nebo make-up, počkejte, až se vstřebá, a teprve poté si nasaďte šperky.

Vyvarujte se také nošení šperků do bazénu či sauny. Chlor a vysoké teploty výrazně ovlivňují povrch kovu a mohou ho nenávratně poškodit.

Jak šperky správně skladovat

I když jsou vaše šperky čisté, způsob skladování má na jejich životnost zásadní vliv. Ideální je uchovávat je v suchu, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost. Nejlépe se hodí uzavíratelné šperkovnice nebo měkké sametové sáčky, které zabraňují kontaktu s okolním vzduchem.

Každý šperk by měl mít své místo. Nedoporučuje se ukládat je na sebe, protože se mohou vzájemně poškrábat. Pokud máte více kusů, rozdělte je podle typu: náušnice k náušnicím, prsteny k prstenům, řetízky zvlášť. Pro delší skladování jsou skvělé i speciální sáčky s ochrannou fólií proti oxidaci.

Stříbro vydrží léta - pokud mu věnujete pozornost

Stříbro si svou krásu udrží po dlouhá léta, pokud mu věnujete trochu péče. Pravidelné čištění, správné skladování a šetrné zacházení jsou základem, který zaručí, že vaše oblíbené doplňky budou vypadat stále jako nové.

Chcete-li, aby vaše šperky nejen vydržely, ale také zářily kvalitou a stylem, vybírejte pouze ověřené značky, třeba kvalitní šperky Olivie s precizním zpracováním a nadčasovým designem.

 
