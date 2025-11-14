Jak se starat o stříbrné šperky, aby dlouho vydržely

Proč je důležité o stříbro pečovat
Každý stříbrný šperk má svou životnost a tu významně ovlivňuje způsob, jakým s ním zacházíte. Stříbro je sice poměrně odolný kov, ale reaguje s kyslíkem a sírou, které se běžně vyskytují ve vzduchu, a proto může časem ztmavnout. Vliv má i pot, kosmetika, parfémy nebo chlorovaná voda. Pravidelná péče o stříbro je proto klíčem k tomu, aby vaše oblíbené náušnice, prsteny nebo náhrdelníky zůstaly stále stejně zářivé jako v den, kdy jste je pořídili.
Jak často a čím šperky čistit
Frekvence čištění závisí na tom, jak často své šperky nosíte. Pokud po nich saháte denně, je dobré je alespoň jednou týdně lehce otřít měkkým hadříkem z mikrovlákna, který odstraní prach, mastnotu a pot. Jednou za několik týdnů pak dopřejte šperkům důkladnější čištění šperků.
Pokud máte šperk s kameny nebo perlami, buďte opatrní. Ne všechny drahé kameny snášejí kontakt s vodou nebo čistícími prostředky. V takovém případě je lepší svěřit údržbu odborníkovi.
Co dělat a čemu se vyhnout
Jednou z nejčastějších chyb je nošení šperků při každé činnosti. I ten nejkvalitnější kousek potřebuje občas odpočívat. Stříbrné náušnice, prsteny nebo řetízky si proto sundávejte před sprchováním, cvičením, spaním nebo úklidem. Kontakt s vodou, potem, dezinfekcí nebo čisticími prostředky totiž urychluje oxidaci a způsobuje ztrátu lesku.
Dalším častým prohřeškem je aplikace parfému či laku na vlasy přímo na šperk. Chemické látky reagují se stříbrem a mohou vytvořit tmavý povlak, který se obtížně odstraňuje. Správný postup je jednoduchý: nejdříve naneste parfém nebo make-up, počkejte, až se vstřebá, a teprve poté si nasaďte šperky.
Vyvarujte se také nošení šperků do bazénu či sauny. Chlor a vysoké teploty výrazně ovlivňují povrch kovu a mohou ho nenávratně poškodit.
Jak šperky správně skladovat
I když jsou vaše šperky čisté, způsob skladování má na jejich životnost zásadní vliv. Ideální je uchovávat je v suchu, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost. Nejlépe se hodí uzavíratelné šperkovnice nebo měkké sametové sáčky, které zabraňují kontaktu s okolním vzduchem.
Každý šperk by měl mít své místo. Nedoporučuje se ukládat je na sebe, protože se mohou vzájemně poškrábat. Pokud máte více kusů, rozdělte je podle typu: náušnice k náušnicím, prsteny k prstenům, řetízky zvlášť. Pro delší skladování jsou skvělé i speciální sáčky s ochrannou fólií proti oxidaci.
Stříbro vydrží léta - pokud mu věnujete pozornost
Stříbro si svou krásu udrží po dlouhá léta, pokud mu věnujete trochu péče. Pravidelné čištění, správné skladování a šetrné zacházení jsou základem, který zaručí, že vaše oblíbené doplňky budou vypadat stále jako nové.
Chcete-li, aby vaše šperky nejen vydržely, ale také zářily kvalitou a stylem, vybírejte pouze ověřené značky, třeba kvalitní šperky Olivie s precizním zpracováním a nadčasovým designem.