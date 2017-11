před 57 minutami

Kolik brček se vejde do úst? Padl rekord | Video: Guinness World Records | 01:18

Třiadvacetiletý Ind Manoj Kumar Maharana pokořil po osmi letech rekord v počtu brček, které se vejdou člověku do úst, a zapsal se tak do Guinessovy knihy rekordů. Do pusy si nacpal celkem 459 pestrobarevných brček najednou. Organizace zaznamenávající světové rekordy všeho druhu zveřejnila video Maharany minulý týden. Ind musel dokázat, že brčka udrží v puse po dobu nejméně deseti vteřin, bez toho, aniž by se jich jakýmkoliv způsobem dotýkal. Mohl využít pouze gumičku pro jejich sepnutí. Třiadvacetiletý muž tak pokořil dosavadní rekord Simona Elmoreho čítající 400 brček.

Související





Hlavní zprávy