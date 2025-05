Výhled, který se neokouká. Jak se bydlí v majáku

Bydlení v majáku

Majáky historicky sloužily co by signalizační výstraha pro lodě, k jejich bezpečné navigaci ve zrádných pobřežních vodách. Postupem automatizace systémů i modernizace lodní přepravy však jejich původní funkce přestala být potřebná a často se tak proměnily v místa, která si můžete koupit k běžnému bydlení nebo pronajmout co by dovolenkové sídlo.