Jak přežít vedro. Máme několik tipů, jak se v tropických dnech neuvařit

Tropické dny podle předpovědi vyvrcholí až ve čtvrtek. Máme pro vás několik jednoduchých rad, jak se neuvařit. Podle odborníků mohou vysoké teploty představovat vážné zdravotní riziko, zejména u seniorů, dětí a lidí pracujících venku. Jak horké dny přežít a nač si dát pozor?

Vyhýbejte se přímému slunci

"V horku se pokud možno vyhýbejte přímému slunci, zejména mezi 11. a 15. hodinou. Raději zvolte stinnou terasu nebo klimatizované prostory," radí Petra Batók, mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Pokud už ven musíte, nezapomeňte na pokrývku hlavy, sluneční brýle a lehké, prodyšné a ideálně světlé oblečení. Fyzicky náročné aktivity odložte na večer nebo na ráno, kdy bývají teploty přece jenom nižší.

Můžete-li využít klimatizaci, nepřehánějte to. "Domácí teplota by měla být nižší než venkovní maximálně o 5 až 6 stupňů," zdůrazňuje Tomáš Richter, primář Kliniky geriatrie a interní medicíny 1. LF UK a VFN.

Vedro na pracovišti

V horkých dnech musí také zaměstnavatelé dbát o zdraví svých zaměstnanců. "Jsou stanoveny maximální teploty pro jednotlivé třídy práce, a pokud se teplota na pracovišti dostane nad tuto hranici, musí zaměstnavatel přijmout vhodná opatření. Může například snížit teplotu pomocí klimatizace, zajistit dostatek pitné vody a případně ochranných nápojů s obsahem minerálů nebo uplatnit režim střídání práce, aby si zaměstnanci mohli v horku odpočinout," vysvětluje Václav Krýsa, ředitel Odboru hygieny práce Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Chraňte si kůži

Důležitá je rovněž ochrana kůže. "Faktor SPF 50+ proti UVA i UVB záření je samozřejmě na prvním místě, pod faktor 30 by neměli sáhnout ani dospělí," upozorňuje kožní lékařka Andrea Kodetová. Nezapomeňte, že u vody se musíte namazat opakovaně, protože krém se vám ve vodě smyje. U dětí je lepší volit i jinou metodu ochrany, například UV trička.

Když už se spálíte, je nutné vyhnout se dalšímu pobytu na slunci, dokud se kůže nezahojí. "Aplikace chladivých gelů či krémů určených po expozici slunci je vhodná, místa můžeme i zchladit vodou," radí Kodetová. Pokud se vám však na kůži objeví puchýře, je lepší zajít na kožní.

Pitný režim

Pravidelně pijte vodu, i když nemáte žízeň, a sledujte signály přehřátí, jako jsou závratě nebo slabost.

"U seniorů se projeví nedostatek tekutin spíše jako bolesti hlavy, pocit malátnosti a zvýšené únavy. Doporučený denní příjem je mezi 2 až 3 litry tekutin za den. To však neplatí pro kardiaky se srdečním selháním, kde je vhodné pitný režim konzultovat s ošetřujícím kardiologem," doporučuje primář Richter, podle kterého je možné využít i "babskou radu" ohledně zavodnění organismu: moč by měla být světle žlutá. Čím tmavší barvy je, tím je nedostatek tekutin závažnější.

Rizikové skupiny

Ačkoli při nerozvážném chování hrozí určitá míra nebezpečí všem lidem, v tropických vedrech jsou ohroženi především důchodci, chronicky nemocní lidé a pacienti, které trápí problémy se srdcem. Dále pak děti, epileptici, cukrovkáři a těhotné ženy. Proto je nezbytně nutné věnovat jim zvýšenou pozornost a například děti do tří let věku by na slunce neměli přijít vůbec.

Podle primáře Tomáše Richtera je nadcházející předpověď počasí pro seniory velmi nepříznivá a kromě režimových opatření je namístě také vlastní monitoring krevního tlaku.

"Je velké riziko poklesu tlaku u hypertoniků (osob trpících vysokým krevním tlakem, pozn. red.), kteří správně vezmou předepsané léky, ale jsou nedostatečně zavodněni. Pokles tlaku je totiž velmi častým důvodem pádu s možným závažným poraněním." Senioři by neměli provádět namáhavější domácí práce a spíše jen klidně přecházet po bytě.