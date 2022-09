Jak předat krásný dárek? Musíte ho i vkusně zabalit

Darovat prezent neznamená pouze vybrat vkusnou, luxusní, nápaditou pozornost na míru. I dar má mít svůj kabátek. Háv, do kterého se vkusně obalí, aby naznačil, jak vám na obdarovaném záleží. Spousta lidí má však osypky, když si představí, že musí na míru stříhat papír, přesně kopírovat rohy daru, nikde nesmí nic přečnívat, mašle musí být ukotvena. Máte spoustu možností, jak dar vkusně obalit.

Úložné boxy - ideální zabalení dárku

Máte krásný dárek a řešíte, jak jej zabalit. Pokud má nepravidelný tvar, je nejlepší využít krabičky. Jaké? Ideálně takové, aby se v ní dárek příliš "nemlátil". Rovněž není dobré mít o mnoho větší krabici, než je dárek, působí to tak, jako byste chtěli ukázat, že váš dar je větší. Vkusnější je zabalit třeba i dražší hodinky do krabičky na míru. Pak samozřejmě záleží i na pevnosti krabičky. Vyberte úložné boxy a krabice z takového materiálu, který dárek ochrání. Nikdy nevíte, kdy jej obdarovaný rozbalí. Přece jen to může být na velké oslavě, kdy si dotyčný vezme všechny dary do auta, bude je přenášet a některé kousky, třeba vázy, by to nemusely přežít. Krabice a různé úložné boxy jsou vyráběny z pětivrstvé nebo třívrstvé vlnité lepenky, které vytváří ochrannou bariéru pro předměty v nich uložené. Tyto boxíky jsou konstrukčně a materiálové navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům na jejich využití. A to se týká i těch opravdu velkých, tedy stěhovacích krabic. Nevěřili byste, co všechno unesou. Můžete je využít při stěhování, nebo se skvěle hodí pro sezónní oblečení. Když je zima, naskládáte do krabic letní oblečení a pohodlně je uložíte do skříně nebo na půdu. Díky svému tvaru vám pak krabice ušetří spoustu místa. Úložné boxy a krabice mají otvory i speciálně vyseknuté pro ruce, aby se s nimi lépe manipulovalo. Spolehlivě tak zabezpečí a ochrání uložené předměty. Jistě také víte, že úložné boxy a krabice můžete popsat, obalit balicím papírem, pomalovat, takže pak jsou i krásnou dekorací. Tyto krabičky slouží jako organizéry, kdy máte spoustu menších i větších věcí dokonale rozřazených a nebudete muset nic hledat.

Papírové tašky jsou trendy

Igelitkám již dávno odzvonilo, není proto ani hezké se s nimi promenádovat po ulici. Papírové tašky jsou v módě. Zejména díky svému recyklovanému obsahu a výrobě obzvláště šetrné k životnímu prostředí patří mezi oblíbené doplňky. Díky svému pevnému charakteru jsou i elegantnější než klasické igelitky, protože si drží tvar. Můžete je mít v mnoha barvách, bílé, černé, červené, modré, zelené, žluté nebo klasické hnědé, což je naturální vzhled, který je rovněž velmi trendy. Papírové tašky vždy poskytují bezpečné balení a umožňují optimální přepravu. Pokud v nich navíc máte potraviny, zejména pak pečivo, zajistí mu čerstvost, pokrm nenavlhne a neztratí křupavost jako v igelitu.

Udržitelnost a móda, to je plus papírové tašky

Klasická papírová taška je oblíbená nejen v době užívání, i při likvidaci je "ohleduplná" k přírodě. Papír se totiž skládá z obnovitelných surovin, takže jej lze znovu zrecyklovat a vyrobit novou. I kdybyste tašku ale někam odhodili, dobře se rozloží, což se o plastu říct nedá. Tašky z recyklovaného papíru a jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také levnější. Když dostanete dárek, můžete je znovu použít třeba na každodenní nákupy. Pokud máte kavárnu, restauraci nebo stánek s rychlým občerstvením, využijete tuto tašku, která drží tvar a boxy s jídly se v ní nevylijí.

Luxusní dárkové tašky na dárky

Papírová taška má opravdu mnohostranné využití. Nebaví vás balit dárky, ale zase vám je hloupé dát někomu něco jen tak? Využijte dárkové tašky! Stačí, když zvolíte vhodnou variantu, na štítek napíšete věnování a do taštičky jen vložíte dárek. Je jedno, jestli jde o lahev, dobrý pokrm, oblečení, parfém nebo šperk. Ty mají, ostatně své krabičky. Dárkové tašky jsou navíc ideální, když slavíte něčí narozeniny, svátek, jubileum a podobně někde venku. Obdarovaný si totiž prezenty snadno přenese tam, kam potřebuje. Navíc jeho dárky budou v bezpečí.

Pomocník při balení dárků? Lepicí pásky

Lepicí pásky jsou takovou první pomocí v mnoha ohledech. Když potřebujete něco připevnit, ale nechcete využít lepidlo, které se špatně odstraňuje, použijete lepicí pásku. Aby balený dárek nebyl jako živý, pomůžete si rovněž lepicí páskou. Tyto pásky se prodávají v mnohém provedení. Klasické jsou transparentní, mohou mít ale další barvy i vzory. Jsou různých rozměrů i typů. Využívají se i kobercové, oboustranné, můžete je tak použít při balení dárků, upevnění menších předmětů v domácnosti, samozřejmě se s nimi balí i boxy a zásilky, které posíláte poštou. Zabezpečí danou zásilku, aby do ní nikdo nevnikl.

Kde najít krabičky na dárky?

