Léto plné slunce, ale i nástrah. Jak postupovat, když vás v Chorvatsku dostihne nemoc

Dovolená, to mnohdy nejsou jen příjemné zážitky, prosluněné pláže, osvěžující koupání v moři a nebe bez mráčků. Často i během dovolené lidé onemocní a musí v zahraničí vyhledat lékaře. O to víc to platí pro Chorvatsko, kam každý rok míří pomalu milion Čechů.

Pravidlo číslo jedna - evropskou kartičku vždy s sebou Při cestách na dovolenou do Chorvatska a dalších zemí EU je vždy třeba mít s sebou modrou evropskou kartičku zdravotní pojišťovny. Je to základní doklad, kterým je třeba se prokázat u lékaře. Potvrdíte tím, že jste plátcem zdravotního pojištění na území EU a že je na vás takto třeba pohlížet. "Stává se, že klienti si mylně vyloží, že když mají komerční cestovní připojištění, tak už nepotřebují mít s sebou kartičku své zdravotní pojišťovny. To je samozřejmě omyl - modrá evropská kartička je základ a potřeba je při každém ošetření," upozorňuje Lenka Laus, produktová manažerka cestovní kanceláře Travel Family. Související Sbohem, Brno. Pražáci už nemusejí do Chorvatska přes Moravu Infografika Pravidlo číslo dvě - mít cestovní připojištění Stojí málo, pomůže hodně. Modrá evropská kartička zdravotní pojišťovny stačí na základní ošetření či hospitalizaci ve státní nemocnici. Ty jsou ale v Chorvatsku jen ve velkých městech, jako je Split či Dubrovník. To často znamená velkou dojezdovou vzdálenost a také mnohahodinová čekání, než se pacient dostane na řadu. "Může to trvat i sedm až osm hodin, což je při akutním či bolestivém zdravotním stavu velmi nepříjemné," říká Lenka Laus. Proto je lépe zamířit na nejbližší místní polikliniku, případně k místnímu lékaři. Pokrytí chorvatského pobřeží a ostrovů zdravotní péčí je velmi dobré a v každém trochu větším městě či vesnici je právě místní poliklinika, lékař či ambulance. "A právě tady evropská kartička zdravotní pojišťovny hradí pouze část péče, zbytek bude muset pacient uhradit z vlastích prostředků. Po ošetření dostane účet a po návratu do ČR si nechá doplatek za zdravotní péči uhradit z uzavřeného cestovního připojištění," doplňuje Laus. Co hradí běžné zdravotní pojištění Základní náklady na ošetření u lékaře (podle typu zařízení je pak třeba uhradit doplatek)

Ošetření ve velké státní nemocnici - jsou ve velkých městech, jako je Split, Dubrovník, Zadar a často se na ošetření musí čekat delší dobu

Základní náklady na léky na předpis - spoluúčast si pak hradí pacient

Základní zdravotní pomoc pokrývající nezbytné akutní ošetření Podobné je to s úhradou léků na předpis. Modrá kartička hradí základní příspěvek na úhradu léků, spoluúčast pak doplácí pacient sám a po návratu do ČR, pokud si uzavřel cestovní připojištění, si nechá na základě účtenky toto proplatit od své pojišťovny. Částky nejsou nikterak horentní, většinou nepřekračují 20 až 30 eur, nicméně mohou nastat vážnější případy, kdy bez cestovního připojištění poskytnutá lékařská péče může udělat výrazný zásek do rodinného rozpočtu. Týká se to také nákladnějších zákroků nebo například převozu do nemocnice sanitkou či vrtulníkem. V těchto případech je také třeba neprodleně kontaktovat asistenční službu pojišťovny, kde má klient uzavřeno komerční cestovní pojištění, a propojit ji se zdravotním zařízením, které danou pomoc poskytuje. Úhrada kartou i v hotovosti - záleží na velikosti zdravotnického zařízení Doplatky za poskytnutou zdravotní péči je možné uhradit kartou ve větších poliklinikách a zdravotnických zařízeních. U místních lékařů či ambulancí je třeba mít k dispozici hotovost. Obecně se doporučuje počítat spíše s hotovostí, a to ve výši kolem 20 až 30 eur. Lékař či příslušné zařízení vždy vydá stvrzenku za přijaté peníze. V Chorvatsku platí přísné podmínky EET a výdej stvrzenky je povinností při jakémkoli nákupu či úhradě služby, včetně zdravotního ošetření. Související Chystáte se autem do Chorvatska? Máme pro vás praktické rady, tipy a návody Rodiče mohou zůstat s dětmi v nemocnici Pokud náhodou onemocní během dovolené dítě a je zapotřebí jeho hospitalizace, umožní nemocnice přítomnost rodičů v nemocnici s nezletilým pacientem. "Neznamená to ale poskytnutí lůžka pro pobyt rodiče. To je třeba dohodnout na místě s daným zdravotnickým zařízením a opět s pojišťovnou, kde má klient uzavřeno cestovní připojištění," dodává Lenka Laus. Co lze uhradit z cestovního připojištění? Doplatky za ošetření, které nepokrývá evropská kartička

Doplatky za léky (spoluúčast)

Náklady na převozy sanitkou, vrtulníkem, odběry, infuze, repatriace apod.

Náklady na pobyt rodičů v nemocnici s nezletilým pacientem

Další náklady spojené s náročnějšími lékařskými zákroky, které nelze uskutečnit po návratu do ČR Nejčastější zdravotní problém Čechů v Chorvatsku - přehřátí ze sluníčka Spálení a přehřátí organismu na horkém jadranském slunci jsou nejčastější problémy, které postihnou Čechy během dovolené v Chorvatsku. Někdy horké podnebí spustí také bolest zubů nebo naplno propukne chřipka či angína, kterou si ale dovolenkáři většinou dovezou již z České republiky. Občas se pak objevují zranění při neopatrném sportování či pobytu v moři nebo na pláži. Výjimečné jsou žaludeční potíže nebo poranění vzniklá kontaktem s mořskými živočichy či jinými zvířaty.