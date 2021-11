Jak na podzim předcházet typickému splínu?

Jestli k podzimnímu období něco neodmyslitelně patří, pak to není jen příroda hrající všemi barvami či stále studenější počasí, ale také typické podzimní deprese. Pochmurná nálada a nepříjemné pocity sužují mnoho lidí, ačkoli se najdou tací, kteří by to nepřiznali nahlas. Možná mezi ně patříte i vy.

Pociťujete na sobě, že to s příchodem podzimu není ono. Poradíme vám proto, jak v tomto ročním období předcházet typickému splínu Když to na vás padá…



Není žádná ostuda, pokud se k vám domů kromě podzimní atmosféry nezvaní nastěhoval také podzimní splín. Rozhodně nejste sami, kdo se v tomto ročním období cítí pod psa. Možná i na vás všechno tak nějak padá. Dny jsou najednou kratší, počasí citelně studenější, mnohem více času trávíme zavření doma - tohle všechno může způsobit, že to s vaší náladou půjde z kopce. Právě v tomto ročním období je možná důležitější než kdykoli jindy umět myslet sám na sebe a udělat si radost, když je to potřeba. Nestyďte se být občas sobec, který myslí na své potřeby na úkor těch ostatních. Trávíte stále více času doma? Nevadí! S příchodem podzimu přichází ruku v ruce také stále kratší dny, které nás společně s nepříznivým počasím nutí trávit stále více času doma. Pro někoho to může být skličující. I když většina z nás domov vnímá jako místo, kde se cítíme nejlépe, můžete mít pocit, že jste uzavření mezi čtyřmi stěnami - a to pro vás může být nepříjemné. Co dělat v takovém případě? Rozhodně nic nezkazíte, když se na to budete dívat z trochu jiného úhlu pohledu. Možná skutečně musíte trávit stále více času doma, což se ani s blížící se zimou jen tak nezmění. To ale jako ideální příležitost, třeba pro změny, které doma můžete udělat. Kdy jindy si najít čas na dlouho odkládanou proměnu bydlení, o které třeba už nějaký čas uvažujete, ale ještě jste se k ní nedostali? Nemusíte zacházet do radikálních proměn, mnohdy stačí úplně málo a interiér vypadá úplně jinak. Třeba pěkný obraz na stěnu, zajímavá dekorace na konferenční stolek nebo nový kousek nábytku - cokoliv z toho vám pomůže cítit se doma zase o něco lépe. A rázem vám už nebude tolik vadit, že počasí nepřeje venkovním aktivitám a vy jste tak stále více zavření doma. Dělejte si plány na příští rok



Pro někoho může být tím nejlepším způsobem, jak položit nepříjemný podzimní splín na lopatky, vidina plánů, které bude chtít stihnout v příštím roce. I když teď máte před sebou několik měsíců, během kterých se budete převážně zdržovat doma, jakmile přijde jaro, situace se otočí. Vy můžete být připraveni a plány si dělat už teď. Možná se nemůžete dočkat, až se pustíte do prací na zahrádce. Nebo plánujete malování, které už dlouho odkládáte.