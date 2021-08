Jak kotvit klasické schody?

Každé schodiště je vždy nějakým způsobem uchycené k podlaze, stropu, případně ke stěně a „nelevituje“ samo od sebe v prostoru, i když některé typy schodišť mohou tímto dojmem působit. Podle tvaru dělíme schodiště na čtyři základní typy – bočnicové, třmenové, segmentové a točité, a každé z nich má specifika pro své kotvení.

Bočnicové schodiště se v interiéru vyjímá svou lehkostí a elegancí, protože nosnou konstrukci schodiště tvoří pouze kovové bočnice. "Všechna bočnicová schodiště mají dvě základní kotvení, tzn. do čela stropu nahoře a do podlahy na zemi. Avšak z hlediska statiky je vždy lepší, když alespoň část schodů vede podél stěny anebo okolo sloupů, kam se přichytí třetím, pomocným kotvením," vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která se zabývá výrobou schodišť, a který pokračuje: "Zeď samozřejmě nesmí být pouze ze sádrokartonu, protože ten je málo nosný. Pokud však do SDK stěny zakomponujeme speciálně udělanou výztuhu, už ji můžeme pro pomocné kotvení schodiště použít."

Třmenové schodiště je typické svým minimalistickým vzhledem a díky absenci viditelné nosné konstrukce působí toto schodiště dojmem, jako by se doslova vznášelo v prostoru. Samozřejmě podle vkusu je možné nechat vyplnit prostor mezi jednotlivými nášlapy podstupnicemi. A jak tedy ukotvíme levitující schodiště? "Charakteristické pro tento typ schodiště je ukotvení každého jednotlivého schodu pomocí dvou trnů přímo do zdi na chemickou kotvu, přičemž tato zeď musí být v ideálním případě betonová. Pevná zeď je proto v tomto případě naprostým základem. Stejně, jako tomu bylo u bočnicového schodiště, také zde naplno platí, že neexistuje, abychom jednotlivé schody kotvili například do stěny ze sádrokartonu," popisuje Petr Paksi z JAP FUTURE.

Točité schodiště díky svým rozměrům a prostorovému uspořádání dokáže ušetřit spoustu místa. Pro svůj neotřelý vzhled je ideální volbou například do loftových bytů. "Točité schodiště je typické tím, že se jednotlivé schody obtáčí okolo centrálního sloupu, který je ukotven do země. Avšak toto kotvení není tím nejdůležitějším, jeho úkolem je spíše zajistit, aby schodiště "netančilo" po podlaze. Hlavní a nejdůležitější kotvení je v čele stropu, kde je zapuštěno do kompaktního materiálu. I v tomto případě se může vyskytovat třetí, pomocné ukotvení dílčích schodišťových stupňů ve zdi v průběhu dráhy schodiště," zdůrazňuje Petr Paksi z JAP FUTURE.

Segmentové schodiště se skládá z jednotlivých segmentů neboli "kloubů", kterými můžeme vytvořit přesně takový tvar schodiště, jaký nám dovolí koncepce interiéru. Díky jeho variabilitě je možné s ním tzv. "obejít" pevné konstrukční prvky v interiéru, jako například komín. Nejčastěji používanými tvary segmentového schodiště jsou tvary "L", "U", ale také třeba "S". Segmentové schodiště kotvíme především do podlahy a dále do stropu. Pokud schodiště vede podél zdi, je připevněno buď přes hranu zábradlí anebo přes segment schodu do této zdi. "Máme-li například 15 schodů, tak v polovině, tedy u sedmého schodu, musíme schodiště ukotvit do zdi nebo do podlahy takzvanou pomocnou "nohou"," uzavírá Petr Paksi ze společnosti JAP FUTURE.

Tip na závěr: Ukotvení schodiště může zkomplikovat podlahové topení. V okruhu půl metru od místa plánovaného kotvení schodiště do země proto doporučujeme vytvořit volný prostor, aby nedošlo k provrtání smyček topné spirály podlahového topení.

