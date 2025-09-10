Itálie má maskovaného hrdinu. Videa tajemného malíře sledují lidé po celém světě

Brescia, město v Lombardii na severu Itálie, nepatří mezi typické turistické destinace. Přestože má malebné historické centrum, bezpočet báječných restaurací a kaváren, a najdete tu i jeden z největších italských hradů Castello di Brescia, na ulicích budete míjet především místní. V poslední době se však k Brescii upíná pozornost celého světa.
Tajemný malíř v kapuci
Stejně jako jinde, i tady se potýkají s vandaly, kteří posprejují fasády historických památek i moderních budov. Jenže Brescia má maskovaného hrdinu, který v tichosti vyráží do ulic a graffiti čistí a přemalovává.
Když kavárny a obchody zavřou a město se ponoří do nočního ticha, v ulicích se objevuje postava, která si na sociálních sítích říká Ghost Pitùr. V místním dialektu označuje slovo pitùr malíře - přesněji malíře pokojů a fasád. Ghost vystihuje jeho snahu zůstat nepoznán.
Noční mise z lásky ke městu
Po nocích pečlivě přetírá graffiti, odstraňuje samolepky, obnovuje fasády. Nikdo ho k tomu nenutí. Nedělá to pro peníze, nemá žádnou oficiální zakázku. Jak sám na sociálních sítích vysvětluje, jde o gesto. Jeho motto zní "Un atto d’amore urbano", volně přeloženo jde podle něj o čin z lásky k městu.
Pečlivě si vybírá místa, kde jsou stopy vandalismu nejviditelnější. Nechce mazat umění, jak sám říká, ale obnovit respekt k prostoru, který patří všem. "V žádném případě to nedělám pro své zviditelnění a doufám, že mé gesto bude zdrojem inspirace pro ostatní," vysvětluje v jednom ze svých videí.
Sociální sítě a anonymní sláva
Právě díky sociálním sítím Instagram a TikTok získal Ghost Pitùr pozornost napříč Itálií - a postupně i za jejími hranicemi.
Jeho videa, ve kterých dokumentuje čerstvě opravené zdi, sbírají miliony zhlédnutí a stovky tisíc lajků. Komentáře jsou vděčné a podporující. "Ne všichni hrdinové nosí pláště," napsal jeden z komentujících v italštině, když sdílel malířovo video z TikToku.
Jak vidno, superhrdinové nemusí mít ani plášť, ani nadpřirozené schopnosti. Někdy stačí kbelík barvy, váleček a odhodlání. Každý tah barvy je jasným vzkazem - někomu na tomto místě stále záleží a chce, aby bylo pěkné.
Česká paralela: graffiti na pilíři Karlova mostu
Podobný příběh se odehrál i v Česku. V roce 2019 vytvořili dva němečtí turisté graffiti na pilíři Karlova mostu. Restaurátoři plánovali nápis odstranit v průběhu dvou týdnů. Jenže graffiti náhle zmizelo během jediné noci - a nebylo jasné, kdo se o to postaral.
Později se přihlásil Miloslav Černý, který nápis odstranil z vlastního popudu. Policii se přihlásil sám, z obav z případného právního postihu. Uvedl ale, že jednal pouze z vlastního přesvědčení - chodit kolem posprejovaného Karlova mostu a vědět, že s tím můžete udělat krátký proces, nebo chodit kolem a dívat se na to označil za otázku vlastního svědomí.
Zdroj: la Reppublica, goodnewsnetwork.org, utubepublisher.in.