Itálie má maskovaného hrdinu. Videa tajemného malíře sledují lidé po celém světě

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 47 minutami
Každou noc za svitu pouličních lamp se v historických uličkách italského města Brescia objevuje záhadná postava s kapucí. Říká si Ghost Pitùr. Nikdo ho nezná, a přesto ho sledují stovky tisíc lidí nejen v Itálii. Neznámý malíř vrací městu jeho krásu. Dělá to z lásky.
Ghost Pitùr. Neznámý malíř likviduje graffiti, sundává samolepky a vrací městu Brescia jeho krásu.
Ghost Pitùr. Neznámý malíř likviduje graffiti, sundává samolepky a vrací městu Brescia jeho krásu. | Foto: Screen, instagram.com/ghostpitur/

Brescia, město v Lombardii na severu Itálie, nepatří mezi typické turistické destinace. Přestože má malebné historické centrum, bezpočet báječných restaurací a kaváren, a najdete tu i jeden z největších italských hradů Castello di Brescia, na ulicích budete míjet především místní. V poslední době se však k Brescii upíná pozornost celého světa.

Tajemný malíř v kapuci

Stejně jako jinde, i tady se potýkají s vandaly, kteří posprejují fasády historických památek i moderních budov. Jenže Brescia má maskovaného hrdinu, který v tichosti vyráží do ulic a graffiti čistí a přemalovává.

Když kavárny a obchody zavřou a město se ponoří do nočního ticha, v ulicích se objevuje postava, která si na sociálních sítích říká Ghost Pitùr. V místním dialektu označuje slovo pitùr malíře - přesněji malíře pokojů a fasád. Ghost vystihuje jeho snahu zůstat nepoznán.

Noční mise z lásky ke městu

Po nocích pečlivě přetírá graffiti, odstraňuje samolepky, obnovuje fasády. Nikdo ho k tomu nenutí. Nedělá to pro peníze, nemá žádnou oficiální zakázku. Jak sám na sociálních sítích vysvětluje, jde o gesto. Jeho motto zní "Un atto d’amore urbano", volně přeloženo jde podle něj o čin z lásky k městu.

Pečlivě si vybírá místa, kde jsou stopy vandalismu nejviditelnější. Nechce mazat umění, jak sám říká, ale obnovit respekt k prostoru, který patří všem. "V žádném případě to nedělám pro své zviditelnění a doufám, že mé gesto bude zdrojem inspirace pro ostatní," vysvětluje v jednom ze svých videí.

Sociální sítě a anonymní sláva

Právě díky sociálním sítím Instagram a TikTok získal Ghost Pitùr pozornost napříč Itálií - a postupně i za jejími hranicemi.

Jeho videa, ve kterých dokumentuje čerstvě opravené zdi, sbírají miliony zhlédnutí a stovky tisíc lajků. Komentáře jsou vděčné a podporující. "Ne všichni hrdinové nosí pláště," napsal jeden z komentujících v italštině, když sdílel malířovo video z TikToku.

Jak vidno, superhrdinové nemusí mít ani plášť, ani nadpřirozené schopnosti. Někdy stačí kbelík barvy, váleček a odhodlání. Každý tah barvy je jasným vzkazem - někomu na tomto místě stále záleží a chce, aby bylo pěkné.

His motto is "Un atto d'amore urbano.", loosely translated according to him it's an act of love for the city.
Jeho motto zní „Un atto d’amore urbano.“, volně přeloženo jde podle něj o čin z lásky k městu. | Foto: Screen, instagram.com/ghostpitur/

Česká paralela: graffiti na pilíři Karlova mostu

Podobný příběh se odehrál i v Česku. V roce 2019 vytvořili dva němečtí turisté graffiti na pilíři Karlova mostu. Restaurátoři plánovali nápis odstranit v průběhu dvou týdnů. Jenže graffiti náhle zmizelo během jediné noci - a nebylo jasné, kdo se o to postaral.

Později se přihlásil Miloslav Černý, který nápis odstranil z vlastního popudu. Policii se přihlásil sám, z obav z případného právního postihu. Uvedl ale, že jednal pouze z vlastního přesvědčení - chodit kolem posprejovaného Karlova mostu a vědět, že s tím můžete udělat krátký proces, nebo chodit kolem a dívat se na to označil za otázku vlastního svědomí.

Zdroj: la Reppublicagoodnewsnetwork.orgutubepublisher.in.

 
