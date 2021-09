Ital žije jako hobit z Pána prstenů. Dokonce šel k Vesuvu, aby se zbavil Prstenu moci

Italský cukrář Nicolas Gentile se rozhodl, že si splní sen a bude žít jako hobit. Koupil si pozemek ve vesnici Buchianico nedaleko města Chieti, kde si se svou manželkou začal budovat Hobitín jako z knih britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Na konci srpna se pak dokonce vypravil ke kráteru sopky Vesuv, aby tam odhodil Prsten moci.

Na dvou hektarech půdy si Nicolas Gentile už zvládl svépomocí postavit typické útulné obydlí s kulatými dveřmi, ve kterém se svou rodinou chodí v hobitím oblečení. Cukrář s vysokoškolským titulem z geologie ale plánuje vybudovat také maringotku pro trpaslíky, hostinec U Zeleného draka nebo domek Bilba Pytlíka.

"Uvědomil jsem si, že jsem si žánr fantasy a zejména sérii Pán prstenů natolik zamiloval, že mi už nestačí jen číst si knihy a dívat se na filmy. Řekl jsem si, že budu žít jako hobit se vším všudy," vysvětlil sedmatřicetiletý Gentile pro deník The Guardian. Na hobití osadu by chtěl nyní přeměnit celou vesnici Buchianico, což by podle něj nemělo být tak těžké.

"Postupně jsem si začal všímat, že moji přátelé, příbuzní a místní farmáři už jako hobiti žijí. Věnují se profesím a činnostem, při kterých musí být v úzkém kontaktu s přírodou. Když něco slaví, chovají se jako hobiti. Rádi pořádají festivaly, taneční zábavy, a dokonce se jako hobiti oblékají," přiblížil Gentile.

Obec Buchianico už téměř 500 let pořádá jeden z nejstarších festivalů v Evropě. Obyvatelé při něm mívají na sobě středověké oděvy, zpívají písně, tancují a vaří lokální speciality. "Zbývá už jen pořádná hobití osada. Někdo si myslí, že se snažím utéct před realitou, což je omyl. Já jsem se totiž jen odstřihl od světa, který se mi nelíbí, a vytvářím si vlastní tak, jak se mi líbí," dodal Ital.

Pokud se mu jeho sen podaří uskutečnit, měly by ve vesnici vzniknout udržitelné domy poháněné solární energií. Peníze na jejich výstavbu plánuje získat prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Šetrnost k životnímu prostředí je pro něj důležitá, protože, jak říká, miluje přírodu a chce o ni pečovat.

Ekologické poselství měla i akce, ke které se spolu se skupinou přátel a fanoušků odhodlal na konci srpna. Tehdy se Gentile a další oblékli za hobity, elfy, trpaslíky nebo čaroděje a pěšky urazili více než 200 kilometrů cesty z Chieti do Neapole. Jejich výprava končila u kráteru sopky Vesuv, kam podobně jako hrdinové Pána prstenů vhodili Prsten moci.

"Zemi dnes ohrožuje znečištění a klimatické změny, což jsou podobná nebezpečí, jaké v Pánovi prstenů představuje Sauron. Chtěli jsme ukázat, že naše planeta stejně jako Tolkienova Středozem volá po záchraně. Pohodit kus kovu ve volné přírodě by pro mě jako environmentalistu ale nepřicházelo v úvahu, takže jsem do kráteru nakonec upustil jen kus ztuhlé lávy a prsten jsem daroval malému chlapci, kterého jsme cestou potkali," popsal Gentile.

