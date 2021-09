Filmový Frodo ocenil Itala, který žije jako hobit a hodil prsten moci do Vesuvu

Herci z filmové trilogie Pán prstenů podpořili projekt nadšence, který žije jako hobit a v Itálii si buduje sídlo z fiktivní Středozemě.

"Ciao, sono Frodo," řekl italsky představitel filmového Froda Elijah Wood na instagramovém profilu Můj hobití život, který sleduje přes 110 tisíc lidí. "Pomozte Nicolasovi postavit hrabství," dodal na podporu Nicolase Gentileho.

Sedmatřicetiletý cukrář se obléká a žije jako hobit a chce proměnit dva hektary půdy nedaleko města Chieti v Abruzzu na hobití vesnici.

"Podíval jsem se na tvou stránku na Instagramu a je neuvěřitelné, co děláš. Líbí se mi ty kostýmy, jednotlivé fotky z natáčení, které jsi udělal, nebo jak kouříš dýmku. Je to fakt krásné. Skvělá práce. Jestli budu někdy v tvém kraji, ve tvém hrabství, rád tě navštívím," řekl Woods.

K filmovému Frodovi se se slovy chvály a podpory připojil i herec Billy Boyd, představitel Peregrina Brala.

"Stále jsem četl o životě jiných lidí," řekl italský cukrář a velký fanoušek fantasy. "Rozhodl jsem se, že chci žít svůj hobití život naplno. Koupil jsem si kus země, vytrhl ji z reality, která se mi nelíbí, a utvářím si ji podle svých představ," řekl deníku The Guardian.

Zachraňme Zemi

Gentile po boku skupiny přátel a fanoušků Pána prstenů, kteří byli oblečení do kostýmů elfa, trpaslíka, hobita nebo čaroděje, ušel 290 kilometrů z Chieti do Neapole, překonal hory a řeky, aby hodil prsten moci do kráteru Vesuvu.

Nejednalo se o extravagantní procházku fanoušků Tolkienovy ságy, ale o pokus vyslat poselství. "Zemi dnes ohrožuje znečištění a klimatická krize, což jsou nepřátelé stejně děsiví jako Sauron. Chtěli jsme ukázat, že naše země, stejně jako Tolkienova Středozem, musí být chráněna a zachráněna."

Itala reakce herců potěšily. "Pochopil jsem, že jsou to velmi skromní lidé. Jsou to skuteční hobiti."