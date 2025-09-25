Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

IPL není laser a laser není IPL. Pro koho je lepší IPL epilace a kdy zajít na laser?

před 1 hodinou
Dlouhodobé odstranění chloupků světelným zábleskem – zní to lákavě? Ať už se jedná o IPL nebo laserovou epilaci, obě fungují tak, že zasahují barvivo melanin v kořínku chloupku, kde se světelná energie přemění na tepelnou a kořínek chloupku se na delší dobu „uspí“. Čím se tedy vlastně liší?
IPL a laserová epilace

IPL, neboli intenzivní pulzní světlo, představuje širokospektrální paprsek, který zasáhne větší plochu. Tato metoda je proto vhodná pro epilaci velkých ploch, jako jsou nohy nebo podpaží. Laser je oproti tomu světlo o jedné vlnové délce, s kterým lze cílit přesně na jeden bod a může být proto bolestivější než IPL. Pro obě dvě metody platí, že jsou nejfunkčnější na světlé pleti a tmavých až středně tmavých chloupcích.

Domácí epilace

Vzhledem k tomu, že se v případě laseru jedná o silný koncentrovaný paprsek, je potřeba laserovou epilaci provádět v kosmetických salonech a během procedury používat brýle. Je potřeba ošetření provést několikrát po sobě, v přesně daných intervalech, které nelze posunout, jinak se proces směřující k dosažení výsledku v podobě dokonale hladké pokožky přeruší. IPL epilátor lze bez obav používat doma a žádné další ochranné pomůcky nejsou nutné. Epilátor Braun Skin i-expert je vybavený senzorem přiložení k pokožce, což znamená, že dokud celou plochou hlavice nedoléhá na kůži, záblesk nevyšle. Další senzory průběžně během IPL epilace snímají kontrast mezi odstínem pleti a chloupků a přizpůsobují mu intenzitu záblesku. Díky tomu je epilace s Braun Skin i-expert téměř bezbolestná.

Levná epilace

Ani jedna z metod není nejlevnější, nicméně pořízení IPL epilátoru se vyplatí už po pár použitích. Postupně se zbavujete žiletek, které je nutné zpočátku před každou epilací použít, abyste odstranili chloupek nad pokožkou. Po jeho odstranění už můžete IPL epilátor použít - IPL záblesk zasáhne pouze kořínek chloupku, což je žádoucí. Celkově je také jednorázové pořízení IPL epilátoru levnější než opakované docházení do kosmetického salonu.

Časově nenáročná epilace

Zatímco na laserovou epilaci musíte docházet do kosmetického salonu a musí ji provádět specialista, IPL epilaci zvládnete pohodlně doma. S trochou cviku vám epilace celého těla bude trvat maximálně 10 minut. Domácí IPL epilátor Braun Skin i-expert je navíc určený i na epilaci intimních partií, takže se vyhnete nepříjemným situacím v salonu. Tento nejnovější IPL epilátor od Braun je navíc propojený s mobilní aplikací, která vám ukazuje, jestli jste pokryli 100 % epilované oblasti, naplánuje vám kalendář IPL sezení a připomene ho vždy notifikací. Stane se tak vaší spolehlivou domácí kosmetičkou. Seženete ho například na alza.cz.

