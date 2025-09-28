UFO v Provence. Případ Valensole zůstává i po 60 letech nevyřešenou záhadou

Valensole 1965 - příběh, který dodnes nahání husí kůži. Farmář paralyzovaný záhadným paprskem, půda proměněná v beton a vyšetřovatelé, kteří museli případ uzavřít jako „nevysvětlený“. Po šedesáti letech ožívá tato francouzská UFO záhada na filmovém plátně v novém snímku Valensole 1965. Projděte si v galerii jedno z nejlépe zdokumentovaných setkání třetího druhu.
Úvod. Úsvit nad levandulovým polem, který změnil vše: Příběh z Valensole, který ani po 60 letech nenašel klid
Časné ráno 1. července 1965 se ničím nelišilo od ostatních. Nad provensálskou plošinou Valensole se rozlévala tichá záře úsvitu a vzduch voněl levandulí. Pro jednačtyřicetiletého farmáře Maurice Masse to byl začátek dalšího pracovního dne - dokud jeho rutinu nenarušil pronikavý, pískavý zvuk. To, co následovalo, se nesmazatelně zapsalo nejen do jeho života, ale i do dějin evropské ufologie.