Magazín

UFO v Provence. Případ Valensole zůstává i po 60 letech nevyřešenou záhadou

Dan Poláček Tereza Šolcová Dan Poláček, Tereza Šolcová
před 4 hodinami
Valensole 1965 - příběh, který dodnes nahání husí kůži. Farmář paralyzovaný záhadným paprskem, půda proměněná v beton a vyšetřovatelé, kteří museli případ uzavřít jako „nevysvětlený“. Po šedesáti letech ožívá tato francouzská UFO záhada na filmovém plátně v novém snímku Valensole 1965. Projděte si v galerii jedno z nejlépe zdokumentovaných setkání třetího druhu.
Maurice Masse na svém levandulovém poli, přibližně dva roky po údajném blízkém setkání s UFO z 1. července 1965.
Maurice Masse na svém levandulovém poli, přibližně dva roky po údajném blízkém setkání s UFO z 1. července 1965. | Foto: Aktuálně.cz / Reprofoto z videa „1965 🇲🇫 #UFOB [CASE] Impressions of the Valensole landing in farmer's lavender field.“ Publikovaného na serveru Youtube.com dne 14. 12. 2022, dostupné online zde: https://www.youtube.com/watch?v=5aK20cS9X7M / UFOB | Your UAP Library / Youtube.com

Úvod. Úsvit nad levandulovým polem, který změnil vše: Příběh z Valensole, který ani po 60 letech nenašel klid

Časné ráno 1. července 1965 se ničím nelišilo od ostatních. Nad provensálskou plošinou Valensole se rozlévala tichá záře úsvitu a vzduch voněl levandulí. Pro jednačtyřicetiletého farmáře Maurice Masse to byl začátek dalšího pracovního dne - dokud jeho rutinu nenarušil pronikavý, pískavý zvuk. To, co následovalo, se nesmazatelně zapsalo nejen do jeho života, ale i do dějin evropské ufologie.

