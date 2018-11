Hypotéka nemusí být až tak nedostupná

V Evropě jsme možná trochu raritou. Většina z nás totiž nechce bydlet v nájmu, ale touží po vlastním bytě či domě, ať to stojí, co to stojí.

Je pravda, že zatím poměrně nízký nárůst úrokových sazeb a nedávné zpřísnění podmínek pro získání hypotečního úvěru řadě lidí cestu za svým snem komplikují, ale vše má své řešení. Například v Komerční bance namísto obvyklých 20 % stačí doložit jen 10 % vlastních zdrojů z hodnoty vytoužené nemovitosti a můžete získat hypotéku s velmi dobrou úrokovou sazbou. "Jsem přesvědčen, že v oblasti bydlení Češi již dosáhli velmi dobré úrovně finanční gramotnosti. Dokáží si totiž spočítat, že je pro ně většinou výhodnější splácet každý měsíc hypotéku na dům či byt, který za určitou dobu budou mít ve svém vlastnictví, než přibližně ve stejné výši platit někomu nájem a nemít za dvacet let nic. Navíc důchodci, kteří již dnes žijí ve svém, jsou na tom finančně výrazně lépe než důchodci v nájemních bytech," uvedl Ondřej Šuchman, produktový manažer z KB. Pravdou ovšem je, že banka může hypotéky s 10 % vlastních zdrojů poskytnout jen v omezeném množství. Proto je aktuální nabídka Komerční banky o to lákavější. U těchto hypoték je nyní možné získat úrokovou sazbu 3,69 % p. a. pro fixace na 1 až 10 let a nově i 15 let. Úrok je sice o něco vyšší než v případě, že máte našetřeno 20 % (pokud byste si u KB brali hypotéku jen na 80 % hodnoty nemovitosti, dostanete ještě výhodnější úrokovou sazbu od 3,19 % p. a.), neměli byste ale zapomínat, že před deseti lety se úroková sazba hypotečních úvěrů pohybovala standardně mezi pět a šesti procenty. Další otázkou, kterou si dnes kladou zájemci o vlastní bydlení, je, kde seženou peníze na vybavení nové domácnosti. I na to má Komerční banka výhodné řešení. Vybavení domácnosti můžete také financovat hypotékou Časté jsou případy, kdy pořízení vlastního bydlení vyčerpá rodinný rozpočet natolik, že již nezbývá na vybavení domácnosti. Dnes to možná platí dvojnásob. "Málokdo ví, že vybavení domácnosti lze také financovat hypotečním úvěrem. Výhodou oproti spotřebitelskému úvěru je nejen možnost rozložit si splátky na delší dobu, ale především výrazně nižší úrok. Na nákup kuchyně, obývací stěny, elektrospotřebičů nebo jiného vybavení domácnosti vám v Komerční bance půjčíme až 400 tisíc Kč," doplnil Ondřej Šuchman. Komerční banka - vyhledávaný partner pro hypotéky Výhodou Komerční banky je široká produktová nabídka. Kromě standardních hypoték na koupi bytu (i družstevního), rodinného domu, výstavbu, rekonstrukci nebo refinancování stávající hypotéky nabízí řešení i pro méně časté případy - např. na investici, rekreaci, na refundaci již vynaložených prostředků či vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků, přičemž účely je možné kombinovat. Poradit se můžete v široké síti poboček se specialisty, kteří najdou řešení na míru každému klientovi. Více informací o hypotékách Komerční banky získáte na kterékoli pobočce KB nebo Modré pyramidy stavební spořitelny. Můžete také zavolat na bezplatnou infolinku 800 521 521 nebo navštívit http://www.kb.cz/hypoteky. Reprezentativní příklad: Výše úvěru 2 000 000 Kč, splatnost 30 let, pevná úroková sazba 3,19 % p. a., fixace 5 let, RPSN 3,73 %, celková splatná částka 3 292 722,69 Kč. 1. splátka úroků 531,67 Kč, 2. - 359. anuitní splátka 8653 Kč, 360. anuitní splátka 8517,02 Kč. Jednorázové poplatky za: sjednání úvěru 2900 Kč, ocenění nemovitosti 1000 Kč, návrh na vklad do katastru 1000 Kč, návrh na výmaz z katastru 1000 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč, rizikové životní pojištění 500 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání 12. 11. 2018 a termínu splácení úvěru vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění - zástavní právo k nemovitosti, včetně pojištění nemovitosti.