Huawei Watch Ultimate: Chytré hodinky pro ty nejnáročnější

Nedávno představené chytré hodinky Huawei Watch Ultimate jsou must have doplňkem pro každého náročného sportovního nadšence. Na první pohled jsou díky propracovaným materiálům a detailům k nerozeznání od klasických luxusních hodinek, uvnitř ale skrývají nejnovější vychytávky, které ocení zejména milovníci outdooru a potápění.

Spojení špičkového softwaru, mimořádně pevných materiálů a odolného designu dělá z Huawei Watch Ultimate ideálního parťáka pro všechny dobrodruhy i nejnáročnější sportovce. Novinka podporuje 4 režimy potápění a je také prvními smart hodinkami od Huawei s revoluční vodotěsnou technologií a odolností 10 ATM. Díky tomu zvládnou potápění až do hloubky 100 metrů. Podporují také zcela nový režim expedice, ve kterém hodinky zobrazují údaje o vzdálenosti, venkovních podmínkách a zdravotních indikátorech.

Potápějte se až do hloubky 100 metrů

Huawei Watch Ultimate nastavují laťku odolnosti vůči vodě opravdu vysoko. Jsou zkonstruovány tak, aby vydržely fungovat i v hloubce 100 metrů pod vodou, což většina smart hodinek nedokáže. Díky využití patentovaného designu voděodolné technologie, vrstvě nepromokavého filtru na úrovni mikronů a novému prodyšnému membránovému komponentu se Huawei Watch Ultimate můžou chlubit voděodolností 10 ATM. Kromě toho splňují normu odolnosti vůči vodě ISO 22810 a prošly testy standardů na potápěcí vybavení EN13319, což znamená, že dokázaly odolat vodě v hloubce 110 metrů po dobu více než 24 hodin. V této hloubce si hodinky zachovávají i své audio vlastnosti díky speciálně zabudovanému reproduktoru. Ostatní běžně prodávané chytré hodinky těchto zvukových vlastností dosahují pouze do hloubky 40 metrů.

Tyto smart hodinky navíc nabízí čtyři potápěcí režimy - profesionální potápění, rekreační potápění, potápění s dechovým přístrojem a volné potápění, díky kterým se mohou dobrodružní potápěči ještě více motivovat k lepším výkonům. Měří hloubku, rychlost, teplotu a další fyziologické parametry. Díky Bühlmannovu dekompresnímu algoritmu vyhodnocují data a navádí uživatele v reálném čase. Pro zlepšení dovedností také nabízí funkci tréninku výdrže nebo na zadržování dechu. Dále existuje možnost nastavení až 20 notifikací pro potápěčovu ochranu a notifikace se zobrazují v různých barvách pro ještě větší přehlednost pod vodou.

Zcela nový režim expedice

Hodinky Watch Ultimate jsou vyrobeny tak, aby podporovaly uživatele ve všech dobrodružstvích pod vodou i na suchu. Díky novému expedičnímu režimu a inteligentnímu navigačnímu systému GNSS jsou vhodné pro všechny outdoorové nadšence, kteří se již nemusí bát, že by zabloudili. Hodinky při spuštění expedičního režimu přesně zaznamenávají trajektorii pohybu prostřednictvím označení bodů, což uživateli ulehčí návrat k počátečnímu bodu, nebo na jakékoliv předcházející místo.

V rámci nového režimu expedice zobrazují také údaje o venkovním prostředí v reálném čase, jako je nadmořská výška, barometr s výstrahami před bouřkou, východ a západ slunce, měsíční fáze nebo přiliv a odliv. Tím svým uživatelům poskytují komplexní informace o jejich cestě. Kromě toho mohou v expedičním režimu lehce přistupovat ke sledování svých zdravotních údajů, jako je okysličení krve nebo vysoká a obnovovací tepová frekvence, což jsou klíčové ukazatele při náročné fyzické aktivitě. Hodinky zároveň spouští upozornění na jakékoli vychýlení vašeho tlaku i jiných fyzických indikací, takže jste neustále v obraze. V nočním režimu mají také možnost změnit barvu displeje na tlumenou oranžovou, která při noční turistice neruší zrak, a možnost svítilny napomáhá s viditelností a k bezpečí dobrodruhů.

Baterie vydrží až 2 týdny

Hodinky Huawei Watch Ultimate nadchnou milovníky outdooru a sportu také dlouhou výdrží baterie, která je při dlouhých cestách tím nejdůležitějším. Díky nové technologii vydrží až dva týdny běžného používání a umožnují tak naplno si užít všechny sportovní aktivity. Hodinky tak můžete nosit nepřetržitě celý den a aktivně je používat bez obav z častého nabíjení. To oceníte především v přírodě na dlouhých cestách. Navíc jsou vybaveny pokročilou technologií nabíjení, která uživatele dostane na čtvrtinovou kapacitu už za 10 minut, do plna pak za hodinu. To je oproti dřívějším generacím téměř trojnásobně rychlejší.

Celodenní kontrola nad vašim zdravím

Huawei Watch Ultimate podporují mnoho funkcí profesionálního monitorování zdraví kdykoli a kdekoli. Chytré hodinky tak svým uživatelům poskytují možnost vykonávat analýzu EKG, monitorovat srdcovou frekvenci, SpO2, spánek, zdraví dýchání, stres, menstruační cyklus a mnohé další.

Kompatibilní jsou se všemi chytrými telefony Huawei, ale také i s jinými značkami s operačním systémem Android 6.0 a iOS 9.0 nebo novější verzí. K dostání jsou v předprodeji na oficiálním e-shopu Huawei, ale i u dalších prodejců. Při objednávce navíc získáte bezdrátová sluchátka FreeBuds Pro 2 jako dárek. Doporučená maloobchodní cena černé varianty Expedition Black je 17 999 Kč, verze Voyage Blue se prodává za 21 999 Kč.