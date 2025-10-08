Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Huawei Watch Ultimate 2: špičková technologie pro outdoorové sportovce i potápěče

před 2 hodinami
Chytré hodinky z prémiových materiálů vás nezastaví ani pod hladinou. Díky sonaru vám umožní i podvodní komunikaci, představují tak ideálního společníka pro všechny dobrodruhy.
Bezproblémová komunikace v hloubce až 150 metrů

Ponory do hlubin moře jsou náročnou aktivitou, při které není radno podceňovat možná nebezpečí. Huawei proto přichází s novinkou, která posouvá výkon i bezpečnost při potápění na novou úroveň. Watch Ultimate 2 jsou první chytré hodinky, které bez problémů fungují i v hloubce 150 metrů pod hladinou - a to včetně podvodní komunikace. Ta je založena na sonaru, který potápěči umožní odesílat přednastavené zprávy a emotikony na jiné hodinky Watch Ultimate vzdálené až 30 metrů. O bezpečí uživatele se stará také funkce SOS, která podporuje maximální dosah 60 metrů a může pomoci zajistit včasnou pomoc v případě nouze.

Špičkový systém určování polohy Sunflower a anténa Gap

O rychlou a stabilní komunikaci se stará anténní systém Gap, který zvyšuje sílu signálu společně se systémem určování polohy Sunflower. Ten je podpořen duálním pásmem pěti systémů určování polohy a pokročilými algoritmy zajišťujícími přesnou navigaci i v náročných podmínkách. Díky eSIM můžete hodinky využívat i k samostatnému volání, a to prakticky odkudkoli. O čistý zvuk hovoru i v náročných větrných podmínkách se spolehlivě postará funkce AI potlačující okolní šum. Mezi další nové funkce patří detekce pádu, nouzové SOS a monitorování ve vysokých nadmořských výškách. Ty byly pečlivě navrženy tak, aby odvážní outdooroví nadšenci byli během svých dobrodružství vždy v bezpečí.

Odolný a stylový design, komplexní monitoring zdraví i vysoká výdrž baterie

Huawei Watch Ultimate 2 přicházejí kromě standartní černé barvy také v modrém provedení. Vyniknou nejen stylovým vizuálem, ale i prémiovým zpracováním. Pouzdro z tekutého kovu na bázi zirkonia, rámeček z nanokrystalické keramiky a safírové sklíčko se postarají
o vynikající odolnost.

Nové hodinky disponují také systémem Huawei TruSense s technologií X-Tap a citlivými senzory. Díky nim vám hodinky poskytnou až 11 klíčových zdravotních metrik prostřednictvím chytré funkce Health Glance. Vyzkoušet můžete i měření SpO2 z konečků prstů, které se aktualizuje v reálném čase. Tato data můžete mít společně s přesným monitoringem srdečního tepu i spánku nepřetržitě pod dohledem.

Mile vás potěší i vysoká výdrž baterie - v úsporném režimu vydrží bez problému až 11 dní používání. Ve standardním režimu pak můžete chytré funkce využívat 4,5 dne bez nutnosti nabíjení.

Huawei Watch Ultimate 2 představují inovativní přístup, ve kterém nositelná zařízení vedle zdravotních a každodenních funkcí upřednostňují outdoorové aktivity. Pokud tedy patříte mezi milovníky venkovních sportů, dobrodružných aktivit nebo potápění, smartwatch přímo pro vás pořídíte už teď u partnerů Alza či Datart nebo na oficiálních stránkách Huawei. Dostupné jsou v černé barvě za 22 499 Kč a v modrém provedení za 24 999 Kč.

 
