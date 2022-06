Huawei Watch GT 3 Pro si vezmete na loď i na green

Huawei nedávno na trh uvedl zcela nové chytré hodinky z řady Watch GT, které nesou název Watch GT 3 Pro.

Hned na první pohled jsou designově výjimečné a propracované do posledního detailu. Kromě toho se pyšní nepřeberným množství funkcí, které ocení například vášnivý potápěči a golfisti. Zkuste se ponořit do hloubky až 30 metrů a staňte se králem golfového hřiště. S Watch GT 3 Pro to půjde snadno.

Vzhůru do hlubin moře

I když bude EKG u nás k dispozici až ke konci tohoto roku po schválení certifikace, Watch GT 3 Pro se pyšní mnoha funkcemi, které vám pomohou monitorovat vaše zdraví. Kromě klasických funkcí jako je měření tepu, upozornění na sinusový rytmus, fibrilaci síní či předčasný srdeční rytmus a komorový rytmus, disponují Huawei Watch GT 3 Pro různými sportovními režimy, který váš trénink posunou o úroveń výš. Novinkou je například režim potápění.

Huawei Watch GT 3 Pro prošly náročnými testy, které zajišťují, že vás nezklamou ani v extrémních podmínkách, a to díky voděodolnosti IP68 a 5 ATM. Zároveň splňují technickou normu EN 13319. Potápět se tak můžete až do hloubky 30 metrů.

Na greenu se mezi profíky neztratíte

Na své si přijdou i milovníci perfektně zastřižených trávníků, kteří nevynechají ani jeden golfový turnaj. Watch GT 3 Pro jim totiž budou dokonalou oporou, co se týče zlepšení golfových dovedností. Je to jako kdybyste měli svého trenéra pořád po ruce, a to doslova. Aktuálně jsou sice dostupné pouze mapy čínských golfových hřišť, ale můžeme se těšit na přibývající evropská hřiště. Funkci, kterou ale můžete využít hned je analýza švihu. Nově se tak můžete podívat na to, jak jste na tom s rychlostí, tempem a dobou celého švihu. V nabídce je i režim Driving range, který vám po analýze švihu nabídne názorné ukázky a tipy, které vám pomohou snížit váš handicap o trochu níž.

Pořiďte si své HUAWEI Watch GT 3 Pro již teď a s dárkem

HUAWEI Watch GT 3 Pro 46 mm jsou v prodeji od 18. 5. za cenu od 9490 Kč a až do 19.6. je získáte společně s dárkem v podobě hodinek Watch GT 2 o velikosti 46 mm.

HUAWEI Watch GT 3 Pro 43 mm můžete pořídit od 18.5. do 29.5. v předprodeji za cenu od 10990 Kč společně s dárkem v podobě bezdrátových sluchátek HUAWEI FreeBuds Lipstick. Tento dárek bude nadále k hodinkám až do 19. 6.

Všechny verze hodinek je možné získat na e-shopu Huawei.

