Huawei FreeBuds 7i: dynamické blokování okolního ruchu i stabilní a čisté hovory

Sluchátka perfektně sednou každému uchu díky zaobleným křivkám a geometrickým konturám. Každý uživatel má navíc na výběr hned ze čtyř velikostí ušních špuntů, takže o pohodlí při poslechu se obávat nemusíte.
Ničím nerušené hovory i poslech díky inteligentnímu potlačování ruchu
Pokud občas toužíte uniknout okolnímu hluku, ať už v práci nebo na cestách, novinka Huawei FreeBuds 7i vám v tom pomůže. Sluchátka jsou vybavena technologií Intelligent Dynamic ANC 4.0. To tedy znamená, že podporují adaptivní potlačování ruchu a s hlučným prostředím si tak hravě poradí. Sluchátka navíc obsahují i ultravelký vzduchový otvor, který absorbuje a potlačuje zvukové vlny tvořící právě okolní rušivý šum.
FreeBuds 7i jsou vybaveny mikrofonem s kostní vodivostí. Ten ve spojení s dalšími třemi vysoce výkonnými akustickými mikrofony a algoritmem AI pracuje na redukci šumu při hovorech. Díky tomu zůstanou hovory čisté i na hlučných místech - dokonce i s okolním hlukem až 90 dB, například v metru. FreeBuds 7i podporují také interakci pomocí pohybů hlavy. Uživatelé tak mohou pouhým přikývnutím nebo zavrtěním hlavy přijímat či odmítat příchozí hovory bez použití rukou.
Sluchátka navíc mají zabudovanou inerciální měřicí jednotku (senzory pro sledování pohybu hlavy) a podporují neomezený prostorový zvuk. Díky tomu si uživatelé mohou vychutnat prostorový efekt u jakéhokoli obsahu - ať už jde o hudbu, filmy nebo videa, bez ohledu na zdroj nebo zařízení. FreeBuds 7i jsou také vybavena 11mm dynamickým měničem se čtyřmi magnety, a drží navíc i certifikaci Hi-Res. Ta potvrzuje kvalitu bohatého, vrstveného zvuku, který generují.
Dostupnost a cena
Zájemci o novinku mají na výběr hned ze tří barev: růžové, bílé a černé. Huawei FreeBuds 7i seženete ve všech barevných provedeních u partnerů Alza.cz či Datart nebo na oficiálních stránkách Huawei za cenu 2 499 Kč.