před 1 hodinou

Změny uniforem letušek Českých aerolinií za 95 let | Video: České aerolinie | 03:14

České aerolinky letos slaví 95. výročí vzniku společnosti. Při této příležitosti zveřejnily video mapující vývoj stejnokrojů letušek od 30. let do současnosti. Jako modelky posloužily samotné letušky ČSA a vyzkoušely si tak šedý kostým s kloboučkem z 50. let, tyrkysové šaty z 60. let i kanárkově žluté šaty z let sedmdesátých. Právě stejnokroje ze 60. a 70. let si lidé na Facebooku, kde bylo video zveřejněno, pochvalují nejvíce. Letušky v retro uniformách dokonce bude možné spatřit během října na pravidelných linkách z Prahy.