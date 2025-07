Hotely by ho nejraději hnaly k soudu. Tenhle host najde štěnice i horší nechutnosti

"Čau, tady pan Plešatý." Tímhle pozdravem začíná Jindřich Husička svá videa z hotelů, kde pod UV lampou prohlíží toalety a koupelny, zkoumá postele a hledá štěnice. Husičkova aktivita, která původně začala jako zábava, dnes na sociálních sítích zajímá desetitisíce lidí. Některé hotely mu tleskají, jiné by ho nejradši hnaly k soudu. Z pana Plešatého se tak stal docela profesionální host.

"Tvorba na sociální sítě mě vždycky lákala, zkoušel jsem různé věci. Po přestěhování do Karlových Varů jsem měl ale stále klientelu, pro kterou jsem točil videa na zakázku, v Praze, kde jsem občas musel přespat. A tak mě napadlo zkusit natočit hotel. Divákům se to líbilo a já jsem v tom pokračoval," popisuje začátky své kariéry na YouTube Jindřich Husička.

Z jednoduchého formátu se stal ucelený koncept. Diváci sledují inspekci pokojů od prvotního dojmu ze zařízení přes měření výšky matrace, hledání štěnic až po skryté fleky pod UV lampou. "Když něco dělám, snažím se to posunovat. U sociálních sítí je to nutnost. Pokud chcete oslovit širší publikum, musíte obsah stále vylepšovat. Přidávám kromě hotelů i další typy ubytování nebo třeba veřejnou dopravu."

Některé ze sledujících inspiroval natolik, že si UV lampu pořídili také. "Pod každé video to někdo napíše."



"Mám teorii, že tohle je moč smíchaná s prachem."

To, co sledujeme jako příjemnou zábavu, někdy končí u právníků, třeba jako video pana Plešatého o hotelech v Písku.

"Rozhodl jsem se natočit nejlépe a nejhůře hodnocený hotel. V tom nejhůře hodnoceném jsem se ani nedostal dovnitř. Na dveřích bylo telefonní číslo, paní recepční mi po telefonu oznámila, že budu ubytovaný jinde. Zmíněný hotel měl tehdy na Bookingu hodnocení 5,7. Subjektivně se mi nelíbil a nelíbil se mi ani pokoj. Ve videu jsem ukázal věci, které si myslím, že by v hotelu být neměly. Všechno to ale byl můj názor."

Kontroverzi vyvolala jediná věta. "Řekl jsem: 'Já mám takovou teorii, že tohle je moč smíchaná s prachem.' Pod UV lampou to kolem toalety nevypadalo hezky. Oni se toho chytli a poslali mi předžalobní výzvu. Chtějí po mně korunu za každé zhlédnutí, stáhnutí videa a omluvu. Já necítím, že bych měl udělat cokoli z toho, co požadují. Možná dojde i na soud," přiznává Husička.



Lidi se těší a pak jsou zklamaní

Videa pana Plešatého nejsou míněna jen jako prázdná kritika. "Ne každý si může dovolit několik dovolených ročně. Někdo si našetří, že pojede právě třeba do Písku, může to být starší člověk, který nečte recenze, zaplatí tisíce a dostane něco, co podle mě té ceně neodpovídá."

On sám recenze čte, jsou nedílnou součástí přípravy na natáčení a některé občas zazní i ve videích. Sám je ale nepíše. "Jen si je pročítám, to mě baví. Čtenářům Aktuálně.cz bych doporučil, aby - pokud se dívají na recenze - se nedívali na ty nejlepší nebo nejhorší, ale ani na ty, které jim vybere Booking. Dívejte se třeba půl roku dozadu, co se v hotelu děje. Mohl se vyměnit management, hotel mohl projít rekonstrukcí."



Zkazit dojem může i personál

Pobyt v hotelu může lehce zkazit i nepříjemný či neochotný personál. I když bude hotel sebekrásnější, stejně vám zůstane v hlavě jen ta recepční, která třeba zrovna nemá svůj den. "Přijde mi strašně nefér vůči hoteliérům, že cpou obrovské peníze do rekonstrukcí, vybavení, do toho, aby to bylo super, a vy pak přijdete a otráveným hlasem se ozve 'vy nemáte rezervaci?'," popisuje Husička.

Pokud je někde personál milý a vstřícný, zazní to ve videu také. "Třeba nedávno ve slovenské Tatralandii byla velmi milá recepční, úžasný byl recepční v italském Terstu, v Hiltonu. Z mé zkušenosti mají perfektní personál i třeba jídelní a lůžkové vozy."

Víc, než šokovat ho baví objevovat pro diváky nová místa nebo zážitky. "Nedávno v Amsterdamu jsem narazil na střešní terasu s vyhlídkou, barem a houpačkou. Říkám si - třeba sem někdo přijede na základě mého doporučení. To jsou momenty, které mě baví nejvíc."

Dny příprav. A pak propadák

"Vytvořit hodinový obsah je náročné. Nejnáročnější je příprava a natáčení. U přípravy je to o tom, co nenatočit. Filtrujete, co by mohlo diváky zajímat. A stejně vás někdy překvapí, co lidi nechytne."

Třeba římské lázně. "Ve videu z Aqualandu Moravia jsem mluvil o Římanech na Moravě - říkám si bomba, budu se koupat na místě někdejších římských lázní. Dalo mi to práci, ověřoval jsem si informace, ale míra udržení publika šla šíleně dolů. Nikoho to nezajímalo."

Podobně dopadlo i video z Karlových Varů. "Britský Guardian zařadil trať z Mariánek do Varů mezi nejkrásnější v Evropě. Říkám si - bude festival, vlaky, Britové mluví o malém českém městě… a video je jeden z největších propadáků, co jsem kdy natočil."

Opačnou zkušenost měl se Slovenskem. "Úplně obyčejné video z Bratislavy mělo extrémní úspěch. Nevím proč. Slovensko zkrátka táhne."

A nechtěl by pan Plešatý vlastní hotel? "Rozhodně ne. Je to snad nejnáročnější oblast služeb. Já hodnotím hotely z pohledu hosta. Nejsem profesionál jako Pohlreich, když hodnotí restaurace. Navíc miluji cestování a nechci dělat nic, co by mě omezovalo ve svobodě cestovat. Zastávám životní krédo, že člověk by měl dělat jednu věc, kterou umí, která mu přináší radost a peníze. A nedělat nic jiného. Od chvíle, kdy jsem sám soustředil jen na svůj kanál Pan Plešatý, kanál několikanásobně vyrostl."



Nejúspěšnější video? Loď!

Nejsledovanějším videem pana Plešatého byla týdenní plavba výletní lodí po Středozemním moři. Pro diváky tak chystá další podobné video, tentokrát se ovšem popluje jinam. "Bude to hodně na sever. Nechci ale ještě prozradit konkrétní místo. Na podzim se vrátím k seriálu o hlavních městech zemí Evropské unie. Budou také letadla a zkusíme zjistit, jestli už konečně objevím nějakou byznys třídu, která stojí za to."