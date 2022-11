Hliníková střecha a její životnost

Stavba domu je dlouhý a náročný proces. Po samotné realizaci domu, bude třeba věnovat velkou pozornost i řádné údržbě, protože dům bude postupem času vyžadovat nejrůznější opravy či nutné výměny.

Na některých se bohužel nevyplatí ušetřit tisíce, když následná oprava či výměna vyjde na statisíce. Jednou z takovýchto významných položek na domě je bezesporu rekonstrukce střechy. Investor by proto měl být při výběru materiálů a montážních firem obezřetný a velmi dobře informovaný, aby ve finále nezaplakal nad výdělkem.

Střecha jako dlouhodobá investice

Při rozhodování o výběru materiálu hrají finance bohužel často hlavní roli. Kupující by však neměl zohledňovat pouze cenu, ale spíše hledat výhodný poměr cena/výkon. V oblasti střech to platí dvojnásob. Sázka na nejlacinější řešení v kombinaci s neodbornou firmou se nemusí vyplatit, což může ve výsledku znamenat výměnu krytiny dříve, než majitel předpokládal. Rekonstrukce střechy to není jen střešní krytina (bednění, zpevnění či výměna krovů), ale také cena práce řemeslníků, kteří střechu pokrývají. Tyto položky totiž rok od roku významně rostou, proto je důležité se zamyslet i nad těmito faktory.

Volba materiálu

Ideální materiál by měl odolat rozmarům počasí (bouřky, vichřice, kroupy, sníh, mráz a sluneční UV záření) a zároveň si zachovat stálobarevnost na dlouhou dobu. Na trhu existuje nepřeberné množství materiálů, z nichž každý má svá specifika a různou životnost. Zajímavým materiálem je v tomto ohledu hliník, ze kterého se vyrábí kovové, chcete-li plechové střešní krytiny. Hliník nerezaví, je odolný vůči povětrnostním vlivům a je mimořádně lehký a přitom pevný. S úspěchem se používá jak na horách, tak v nižších nadmořských polohách.

Inovativní povrchová úprava

Přední rakouský výrobce hliníkových krytin se rozhodl již tak mimořádné vlastnosti hliníku ještě vylepšit. Vyvinul totiž vlastní inovativní techniku nanášení laku metodou Coil-Coating kdy plechy procházejí až 20 kroky zpracování. Vrstva laku je formovatelná a odolná proti běžným chemikáliím a klimatickým vlivům. Takovou povrchovou úpravu nabízí firma PREFA Aluminiumprodukte, která vyrábí výhradně v Rakousku a Německu, přičemž její výrobky jsou řadu let testovány, zkoušeny a neustále vylepšovány. Kromě materiálu umí společnost doporučit také kvalitní a prověřené montážní firmy, které provedou odbornou pokládku.

Kdo se rozhodne pro kvalitní střechu z kvalitního materiálu, kterou mu namontuje prověřená odborná firma, ten se může těšit z toho, že střecha bude sloužit několika generacím. Z tohoto pohledu se investice do kvalitní střechy namontované prověřenou montážní firmou v dlouhodobém horizontu bezesporu vyplatí.