Hlava na hlavě, špína, bída, chaos, krása. Poznejte nejhustěji osídlené město planety

Nikola Bernard Nikola Bernard
před 3 hodinami
Když se ocitnete v tropickém dusnu filipínské Manily, odzbrojí vás nejen vlhkost, ale intenzita života. A to především ve čtvrtích mimo byznysové centrum. Všude se něco děje. Auta troubí, lidé se tlačí v uličkách, vůně jídla se ve slumu mísí s pachy potu a špíny - a nad tím vším se v dálce blyští mrakodrapy. Vítejte v nejhustěji osídleném městě na Zemi.
Opravdový úkaz

Samotné město Manila je součástí metropolitní Manily, známé také jako Region hlavního města, ve kterém v roce 2020 žilo 13 484 462 obyvatel. Vysoká hustota obyvatelstva v Manile zatěžuje komunální služby a ovlivňuje kvalitu života. 

Manila město lidé obyvatelstvo obyvatelé lifestyle Filipíny bída špína Cestování

