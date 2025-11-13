Magazín

Kontroverzní dokument: Hitler měl nevyvinuté varle a penis, odhalil test DNA

před 7 minutami
Už desítky let kolují válečné vtípky o Hitlerově "jednom varleti" a spekulace o jeho skrytém židovském původu. Tým genetiků a historiků se nyní pokusil tyto mýty vyvrátit, anebo potvrdit. Analýza DNA získané z krví nasáklé látky ze sedačky, na které Hitler spáchal sebevraždu, přinesla překvapivé zjištění o velikosti jeho penisu a Kallmannově syndromu, genetické poruše, kterou trpěl.
Nový dokument odhaluje rozbor DNA nacistického vůdce Adolfa Hitlera.
Nový dokument odhaluje rozbor DNA nacistického vůdce Adolfa Hitlera. | Foto: Profimedia.cz

Nový dvoudílný dokument britské stanice Channel 4 Hitlerova DNA: Plán diktátora bude mít premiéru v sobotu.

Týmu, vedenému genetičkou Turi Kingovou se podařilo se najít krví nasáklý kus látky, který v květnu 1945 odstřihl americký voják ze sedačky v bunkru v Berlíně, kde Hitler spáchal sebevraždu. Vzorek krve ověřili srovnáním Y chromozomu s existující DNA Hitlerova příbuzného v mužské linii. Tím potvrdili, že mají skutečný genetický kód autora holocaustu, píše britský The Guardian.

Důkaz o mikropenisu

Analýza DNA přinesla vědecké důkazy o zdravotních potížích, které korespondují s historickými spekulacemi. Vědci našli mutaci genu PROK2, která je spojena se vzácnou genetickou poruchou zvanou Kallmannův syndrom. Tato vada brání normálnímu průběhu puberty a vývoji pohlavních orgánů. Hitler měl nesestouplé varle, nízkou hladinou testosteronu a velmi malý penis.

Dlouholetou milenkou Hitlera - přísného askety a vegetariána -  byla Eva Braunová, krátce před společnou smrtí ve Vůdcově bunkru se vzali. Jejich vztah ale nebyl veřejně známou věcí.

"Čistá" rasa

Dokument zároveň vyvrací fámu o Hitlerových židovských předcích, naznačuje ale, že Hitler měl vysoké predispozice k poruchám jako autismus, schizofrenie a ADHD.

Největší paradox je tak čistě etický: V jádru nacistické ideologie ležela myšlenka o čistotě krve a rasy. Ironií je, že genetická analýza DNA nacistického diktátora odhalila vady. "Kdyby se Hitler na své vlastní výsledky podíval, téměř jistě by se poslal do plynové komory," řekla profesorka Kingová.

Zdroj: The Guardian

