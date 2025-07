Hasební deky Foga chrání český pavilon na Expo 2025

Bezpečnost, inovace a česká věda – i proto byl pavilon ČR na Expo vybaven dekami Foga.

Tuto špičkovou českou technologii pro hašení požárů, která dosud nenarazila na své limity, vyvinula společnost Walk on Water ve spolupráci s vědci z Univerzity Karlovy a centra BIOCEV.

"Oceňujeme, že Foga může být součástí českého pavilonu právě na Expo v Japonsku, a to nejen kvůli prestiži, ale i proto, že ukazuje, jak může vědecký výzkum opravdu pomáhat v praxi. Naším cílem bylo vyvinout nástroj, který díky kombinaci nejnovějších technologických poznatků zvládne rychle a jednoduše uhasit i takové typy požárů, na které běžné prostředky nestačí. To, že jsme Foga dostali až sem, je pro nás obrovská motivace do dalšího vývoje," zdůrazňuje Petra Gottwald, vývojářka hasební deky Foga a spoluzakladatelka společnosti Walk on Water.

Foga představuje novou generaci protipožárních prostředků. Její vysoká účinnost spočívá v synergii mezi speciální tkaninou, chemicky upravenou vodou a tepelným nanoštítem. Tento vysoce účinný izolační materiál dokáže odstínit až 92 procenta tepelného žáru, a také zachytit případné odletující rozžhavené úlomky. Foga se používá jednoduše jako přikrývka, a díky tomu je ideální pro situace, kde je potřeba rychle a bezpečně zasáhnout, například v uzavřených prostorách, kde by klasické hašení mohlo napáchat více škody než užitku.

"Fogu jsme zvolili jako praktický bezpečnostní prvek a zároveň jako reprezentanta české vědy a inovací. I když pavilon splňuje přísné japonské požadavky na požární ochranu, chtěli jsme ještě udělat krok navíc v podobě hasební deky. Foga pro nás představuje přesně ten typ chytrého řešení, které chceme na Expo prezentovat," říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška. Deky jsou v pavilonu umístěny na všech pěti podlažích, vždy na několika snadno dostupných místech. Jsou určeny k okamžitému použití v případě potřeby, a zároveň slouží jako výrazná ukázka úspěšného přenosu vědy do praxe.

Seznámit se s nimi budou moci návštěvníci detailněji také 25. července během tematického dne EDU Day, který je věnován vzdělávání, výzkumu a inovacím. Do Ósaky při této příležitosti dorazí jak zástupci společnosti Walk on Water, tak i členové akademického týmu z Univerzity Karlovy. V rámci prezentace představí zakladatelé příběh vzniku technologie, přiblíží její praktické využití a odhalí plány na další vývoj. Cílem je také navázat nová mezinárodní partnerství, která by umožnila rozšíření Foga do dalších zemí i odvětví.

O hasební dece Foga

Foga je inovativní hasební deka, která představuje dosud nejbezpečnější způsob laického hašení. Vyvinula ji česká společnost Walk on Water ve spolupráci s vědci z Univerzity Karlovy a centra BIOCEV. Foga funguje jako chladicí krytí, kyslíková bariéra a tepelný štít v jednom - zvládne odrazit a absorbovat až 92 % tepelného žáru. Díky snadné aplikaci a vysoké účinnosti nachází uplatnění nejen v domácnostech, ale i v gastroprovozech, v petrochemickém, chemickém, zpracovatelském i farmaceutickém průmyslu. Deky Foga využívá také Akademie múzických umění v Praze při práci s vysoce hořlavými nitrátovými filmy.