A Halifax zmizel. Kronika nejsilnější exploze před Hirošimou, která spustila tsunami

Ráno 6. prosince 1917 vypadalo v kanadském Halifaxu jako každé jiné. Dělníci mířili do doků, děti do školy a město žilo válečným tempem. Přístav byl plný lodí a vojenského materiálu směřujícího do Evropy - byl důležitým uzlem spojenecké dopravy. Nikdo netušil, že se během několika minut z obyčejného čtvrtku stane den, který přepíše dějiny města.
Krátce po deváté hodině došlo v úžině Narrows ke kolizi dvou lodí - norské Imo a francouzské Mont-Blanc, naložené výbušninami a benzolem. Z malé srážky se stal požár, který přilákal na nábřeží stovky zvědavců. O pár minut později, v 9:04, přišla exploze - jedna z nejsilnějších, jaké kdy lidstvo zažilo před érou jaderných zbraní.
Výbuch zabil kolem dvou tisíc lidí a zranil dalších devět tisíc. Tlaková vlna smetla domy, rozbila tisíce oken a vyvolala obrovskou přívalovou vlnu, která zaplavila část města. Po Halifaxu zůstala spálená pustina, chaos a ticho přerušené jen křikem raněných.