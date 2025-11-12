Magazín

A Halifax zmizel. Kronika nejsilnější exploze před Hirošimou, která spustila tsunami

Dan Poláček Dagmar Tichá Dan Poláček, Dagmar Tichá
před 4 hodinami
V roce 1917 explodovala v kanadském přístavu Halifax loď plná výbušnin a způsobila největší předatomový výbuch v historii. Katastrofa zabila tisíce lidí a zničila část města. Reakce na tragédii přinesla průkopnické postupy v traumatologii, pediatrické a oční chirurgii, zlepšení námořní bezpečnosti a ukázala sílu přeshraniční solidarity.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Pohled na zničené kolejiště a obytnou čtvrť Richmond v Halifaxu po výbuchu muniční lodi 6. prosince 1917.
Pohled na zničené kolejiště a obytnou čtvrť Richmond v Halifaxu po výbuchu muniční lodi 6. prosince 1917. | Foto: Aktuálně.cz / Maritime Museum of the Atlantic / Nova Scotia Archives / MMA, W.G. MacLaughlan photo, M90.56.1. / https://maritimemuseum.novascotia.ca

Halifax 1917: Den, kdy přístav vybuchl

Ráno 6. prosince 1917 vypadalo v kanadském Halifaxu jako každé jiné. Dělníci mířili do doků, děti do školy a město žilo válečným tempem. Přístav byl plný lodí a vojenského materiálu směřujícího do Evropy - byl důležitým uzlem spojenecké dopravy. Nikdo netušil, že se během několika minut z obyčejného čtvrtku stane den, který přepíše dějiny města.

Krátce po deváté hodině došlo v úžině Narrows ke kolizi dvou lodí - norské Imo a francouzské Mont-Blanc, naložené výbušninami a benzolem. Z malé srážky se stal požár, který přilákal na nábřeží stovky zvědavců. O pár minut později, v 9:04, přišla exploze - jedna z nejsilnějších, jaké kdy lidstvo zažilo před érou jaderných zbraní.

Výbuch zabil kolem dvou tisíc lidí a zranil dalších devět tisíc. Tlaková vlna smetla domy, rozbila tisíce oken a vyvolala obrovskou přívalovou vlnu, která zaplavila část města. Po Halifaxu zůstala spálená pustina, chaos a ticho přerušené jen křikem raněných.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Spisovatel Boualem Sansal bude propuštěn. Přimluvil se za něj německý prezident

Spisovatel Boualem Sansal bude propuštěn. Přimluvil se za něj německý prezident

Jen 12 schodů od bytu. V Brně vzniká projekt, kde budete mít kancelář na dosah

Jen 12 schodů od bytu. V Brně vzniká projekt, kde budete mít kancelář na dosah
15 fotografií

Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

Kvíz: „Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“ Poznáte filmy podle slavných hlášek?

Kvíz: „Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“ Poznáte filmy podle slavných hlášek?
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Infografika Halifaxský výbuch v roce 1917 exploze tsunami po stopách tsunami přístav Hirošima oči slepota tragédie hrdina příběh výbuch Výbuch v Bejrútu katastrofa lifestyle

Právě se děje

před 2 minutami
Spisovatel Boualem Sansal bude propuštěn. Přimluvil se za něj německý prezident

Spisovatel Boualem Sansal bude propuštěn. Přimluvil se za něj německý prezident

Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.
před 46 minutami

Jen 12 schodů od bytu. V Brně vzniká projekt, kde budete mít kancelář na dosah

Jen 12 schodů od bytu. V Brně vzniká projekt, kde budete mít kancelář na dosah
Prohlédnout si 15 fotografií
Už žádné dojíždění, stres z dopravy ani hon za rovnováhou mezi prací a osobním životem.
Nový brněnský projekt BRIXX přináší do České republiky koncept, který je ve světě už dávno běžný – Work & Live, neboli život a práce pod jednou střechou. Multifunkční komplex tak propojí komunitní život, chytré bydlení, služby na dosah ruky a možnost podnikat z domova.
před 47 minutami
Nová éra na Camp Nou. Messi neklapne, Barcelona tak líčí na anglickou hvězdu

Nová éra na Camp Nou. Messi neklapne, Barcelona tak líčí na anglickou hvězdu

Katalánský velkoklub FC Barcelona mění směr. Po vypršení smlouvy Roberta Lewandowského hledá náhradu, v hledáčku je hlavně Harry Kane.
před 52 minutami

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci
Prohlédnout si 7 fotografií
před 58 minutami
Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

V noci z úterý na středu jsme mohli v našich zeměpisných šířkách pozorovat neobvyklý jev – polární záři. Šance na ni je i dnes.
před 1 hodinou
Rajchl má smůlu. "Je mi líto, není co řešit," říká právník Sokol k poslancově pornu

Rajchl má smůlu. "Je mi líto, není co řešit," říká právník Sokol k poslancově pornu

Podle právníka Tomáše Sokola má Rajchl velmi mizivé šance na úspěch s žalobou. "Žádný zásah do soukromí to není," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Aktualizováno před 1 hodinou
Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

ŽIVĚ
Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy