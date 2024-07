Gévaudanská bestie. Co před dvě stě lety vraždilo vesničany, není dodnes jasné

Před 260 lety začala historickou provincii Gévaudan na jihu Francie sužovat děsivá příšera. Možná to byla obří šelma. Podle církve to byl zase vyslanec pekla. Ať už "to" bylo cokoliv, během tří let Gévaudanská bestie zabila přes 100 lidí a s tažením proti ní neuspěl ani francouzský král. Podívejte se na příběh o bestii, na jejíž skutečné podobě se s jistotou nikdo neshodne.